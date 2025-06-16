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Номер, который не забудешь: почему всё больше людей возвращают себе стационарный телефон

2:28
Недвижимость

Казалось бы, эпоха домашнего телефона канула в лету вместе с ламповыми телевизорами и журналами с телепрограммой. Но всё чаще появляются поводы пересмотреть это. Особенно если щиток уже давно отремонтировали, провайдер — не единственный в городе, а звонить всё-таки иногда нужно. Вот почему стоит подумать о подключении стационарного телефона снова.

Телефон
Фото: commons.wikimedia.org by Diamondmagna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Телефон

1. Связь с организацией — дёшево и без сбоев

Если вы регулярно звоните в поликлинику, школу или ЖКХ — домашний номер пригодится. Пакеты с безлимитом на городские номера начинаются от 500 рублей в месяц. При этом стабильность такой связи редко подводит.

2. Надёжность и качество, которое не "плавает"

Мобильная связь может барахлить — глухой голос, обрывы, задержки. Причина — в помехах, перегрузке сети и внешних факторах. А проводной телефон работает стабильно — особенно если вы звоните с городского на городской. Даже Wi-Fi не мешает.

3. Гибкие тарифы с бонусами

Сейчас стационарный телефон — часть комбинированных тарифов: интернет, мобильная связь и домашний номер в одном пакете. Например, за 790 рублей можно получить и 100 Мбит/сек, и мобильный интернет, и пакеты минут на оба типа телефонов. Провайдеров стало больше, и условия — разнообразнее.

4. Энергонезависимость — не миф

Старые аналоговые линии работают без электричества. То есть при отключении света вы всё равно сможете сделать важный звонок. Да, многие провайдеры ставят IP-телефонию — она зависит от розетки. Но и медную пару ещё никто не отменял — уточните при подключении.

5. Уют, удобство и… спасение в экстренных случаях

Стационарный телефон — это не только про "ностальгию". Это ещё и:

  • возможность дозвониться до экстренных служб быстрее: с мобильного часто соединяют дольше;

  • способ найти затерявшийся в диване смартфон;

  • подспорье для пожилых людей — всегда на месте, не надо заряжать;

  • короткий городской номер, который легко запомнить.

Да, звонков с него стало меньше. Да, за него нужно платить. Но в ситуации, когда связь решает всё - стационарный телефон может снова стать незаменимым.

Уточнения

Телефо́н (от др.-греч. τῆλε «далеко» + φωνή «голос», «звук») — аппарат, имеющий трубку и сигнальное устройство для вызова, предназначенный для передачи речи с помощью электрических сигналов. Термин «телефон» используется как для обозначения такого аппарата, так и в качестве названия вида электросвязи. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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