Кондиционер без электричества: вот как охладить дом за копейки

2:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Что, если охладить помещение можно без розетки, без кондиционера и даже без шума вентилятора? Так и появился Eco-Cooler — система охлаждения воздуха, работающая без единого ватта электроэнергии.

Фото: Freepik by stefamerpik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с веером

Как всё началось

В 2016 году бангладешец Ашис Пол услышал, как репетитор его дочери объясняет термодинамический эффект Джоуля-Томсона. Идея пришла мгновенно: если при резком расширении сжатый воздух остывает, значит, можно использовать это для создания простого кондиционера. И — без электроники.

Так родился Eco-Cooler — первый в мире "low-tech" климатизатор, который можно сделать из подручных материалов.

"80 % населения Бангладеш живут за чертой бедности, без доступа к электричеству и современному комфорту […] Я хотел создать решение, которое доступно каждому", — говорит изобретатель.

Из чего сделан Eco-Cooler

Основной элемент конструкции — пластиковые бутылки. Их разрезают пополам и вставляют горлышком внутрь в деревянную или картонную панель, размером с окно. Теплый уличный воздух, проходя через сужение в бутылке, резко расширяется и охлаждается.

Итог — температура внутри помещения снижается примерно на 5 °C.

Почему это сработало

Просто: собрать такой "кондиционер" можно за пару часов из мусора.

Дешево: не нужно покупать детали, всё под рукой.

Эко: уменьшается количество пластиковых отходов.

Доступно: чертежи Eco-Cooler находятся в открытом доступе.

Система быстро получила распространение в Бангладеш. Позже аналогичные конструкции использовали даже миротворцы ООН в Ливане.

"Главное преимущество этой идеи — двойной эффект: охлаждение воздуха и переработка пластикового мусора", — отметили они.

Взгляд в будущее

Low-tech решения сегодня на подъеме. Пока классические кондиционеры требуют энергии и дорогих материалов, системы вроде Eco-Cooler открывают доступ к комфорту миллионам людей по всему миру.

Можете ли вы сами сделать такой кондиционер? Возможно, это проще, чем кажется.

Уточнения

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος - жилище (дом), местопребывание и λόγος - учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.