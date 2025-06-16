Кондиционер без электричества: вот как охладить дом за копейки

Что, если охладить помещение можно без розетки, без кондиционера и даже без шума вентилятора? Так и появился Eco-Cooler — система охлаждения воздуха, работающая без единого ватта электроэнергии.
В 2016 году бангладешец Ашис Пол услышал, как репетитор его дочери объясняет термодинамический эффект Джоуля-Томсона. Идея пришла мгновенно: если при резком расширении сжатый воздух остывает, значит, можно использовать это для создания простого кондиционера. И — без электроники.
Так родился Eco-Cooler — первый в мире "low-tech" климатизатор, который можно сделать из подручных материалов.
"80 % населения Бангладеш живут за чертой бедности, без доступа к электричеству и современному комфорту […] Я хотел создать решение, которое доступно каждому", — говорит изобретатель.
Основной элемент конструкции — пластиковые бутылки. Их разрезают пополам и вставляют горлышком внутрь в деревянную или картонную панель, размером с окно. Теплый уличный воздух, проходя через сужение в бутылке, резко расширяется и охлаждается.
Итог — температура внутри помещения снижается примерно на 5 °C.
Система быстро получила распространение в Бангладеш. Позже аналогичные конструкции использовали даже миротворцы ООН в Ливане.
"Главное преимущество этой идеи — двойной эффект: охлаждение воздуха и переработка пластикового мусора", — отметили они.
Low-tech решения сегодня на подъеме. Пока классические кондиционеры требуют энергии и дорогих материалов, системы вроде Eco-Cooler открывают доступ к комфорту миллионам людей по всему миру.
Можете ли вы сами сделать такой кондиционер? Возможно, это проще, чем кажется.
Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος - жилище (дом), местопребывание и λόγος - учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).
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