Этот бюджетный навес меняет всё: лето на даче теперь в радость

1:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Солнце в зените, дети вовсю плещутся в бассейне или бегают с водяными пистолетами, а вы — в постоянной борьбе с зонтом, который "живет своей жизнью". Знакомо? Тогда вам точно стоит обратить внимание на хит сезона от Tesco — свободностоящий навес за £129, который уже обрел статус маст-хита у внимательных к деталям покупателей.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Burrows, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Tesco

Почему все выбирают именно его

Навес имеет впечатляющие размеры — 2x1,5 метра. Это значит, что он легко укроет зону обеда, место для творчества детей или надувной бассейн от палящего солнца. Хотите устроить барбекю, пообедать на свежем воздухе или организовать тихий уголок для сна малыша? Этот навес подходит для всего.

Надежность и простота

Каркас из стали с порошковым покрытием уверенно выдерживает типичную британскую погоду: солнце, ветер и даже легкий дождь. Ткань крыши — водоотталкивающая, а значит, даже неожиданный ливень не испортит ваш пикник.

Зонты часто наклоняются, требуют постоянной корректировки и никогда не дают тень там, где надо. В отличие от них, этот навес сразу обеспечивает устойчивое укрытие без сюрпризов.

Удобно для всей семьи

Производители редко думают о семьях, в которых сад — это не просто "декор", а живая площадка для игр, отдыха и общения. А здесь всё иначе:

Под навесом удобно расстелить коврик для малышей.

Можно поставить стол для рисования или лепки.

Переместить детский бассейн в тень, когда солнце становится слишком ярким.

И всё это — без особых хлопот и затрат.

Уточнения

Да́ча - загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции.



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