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Проблемы на кухне? Простые хитрости экономят время при каждом ужине

1:39
Недвижимость

На первый взгляд, обычная зубочистка — предмет с весьма ограниченным применением. Но стоит объединить её с кухонным ножом, и вы откроете лайфхак, который реально сэкономит время и нервы на кухне.

Зелёная кухня
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Зелёная кухня

Почему ломтики картофеля так раздражают

Наверняка вы сталкивались с ситуацией: режете картошку, а ломтики то и дело прилипают к лезвию. Не то чтобы проблема катастрофическая — но раздражает. И вот тут на сцену выходит простое решение: зубочистка.

Прикрепите её сбоку к ножу — и липкие ломтики останутся в прошлом. Поток воздуха между лезвием и продуктом делает своё дело.

Скользкие стаканы и узкие горлышки

А теперь представьте: высокая узкая ваза или стакан, а внутри — налёт и жир. Ни щётка, ни губка не помогают. Решение есть — воткните вилку в губку для посуды. Такая импровизированная конструкция проникнет туда, куда не дотянется рука.

Когда сковородка требует вмешательства

Сгоревший жир на дне кастрюли — тоже знакомо? Есть и тут проверенный лайфхак. Разрежьте лимон пополам, посыпьте солью и протрите пригоревшие участки как губкой. Лимон работает как природный очиститель: расщепляет жир и освежает поверхность.

Почему мы не используем скрытые функции предметов

Всё просто: мы редко задумываемся, что у привычных вещей может быть несколько назначений. И часто используем их "в лоб". Интернет стал кладезем хитростей, которые помогают раскрыть "секретные" функции повседневных предметов.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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