Пустотелый кирпич в строительстве: почему он может стать вашей ошибкой

Керамический кирпич — один из самых надёжных строительных материалов. Особенно интересны его пустотелые разновидности: они легче, теплее и стоят дешевле. Но есть нюансы.
Это кирпичи с отверстиями сквозной формы, которые занимают до половины объёма. Форматы — как у полнотелых: от одинарных до евро. Бывают рядовые и облицовочные — последние строже стандартизированы по ГОСТу.
Идеален для ненагруженных конструкций — перегородок и наружных стен при лёгком фундаменте.
Выбирайте марку прочности, исходя из процента пустот:
Для дачи подойдёт М100 — для одно-двухэтажного дома хватит с головой.
Раствор нужен вязкий, чтобы не затекал в пустоты. Иначе повысится расход смеси, а свойства стены — ухудшатся.
Согласно ГОСТ, подвижность раствора для пустотелого кирпича — Пк2.
Кирпи́ч - строительный материал в виде искусственного камня, изготовленного из пластичной минеральной смеси.
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