Пустотелый кирпич в строительстве: почему он может стать вашей ошибкой

2:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Керамический кирпич — один из самых надёжных строительных материалов. Особенно интересны его пустотелые разновидности: они легче, теплее и стоят дешевле. Но есть нюансы.

Фото: mos.ru by Евгений Самарин, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ дом

Что такое пустотелый кирпич

Это кирпичи с отверстиями сквозной формы, которые занимают до половины объёма. Форматы — как у полнотелых: от одинарных до евро. Бывают рядовые и облицовочные — последние строже стандартизированы по ГОСТу.

Преимущества, которые неочевидны

Экономия. Меньше глины — ниже цена.

Теплоизоляция. Воздушные полости дольше сохраняют тепло.

Лёгкость. Вес одного кирпича — около 2,3-2,5 кг, а не 3,5, как у полнотелого.

Меньше нагрузка на фундамент. Это особенно важно для лёгких домов.

Но есть и минусы

Снижение прочности. Чем больше пустот, тем ниже устойчивость к нагрузкам.

Впитывает влагу. Замерзшая вода внутри приводит к растрескиванию.

Ограничения в применении. Не подходит для фундаментов, цоколей, подвалов, бассейнов, наружных стен без защиты от влаги.

Где использовать и как выбрать

Идеален для ненагруженных конструкций — перегородок и наружных стен при лёгком фундаменте.

Выбирайте марку прочности, исходя из процента пустот:

20-25% — М175-М250.

35-40% — М125-М175.

45-50% — М100-М150.

Для дачи подойдёт М100 — для одно-двухэтажного дома хватит с головой.

Особенности кладки

Раствор нужен вязкий, чтобы не затекал в пустоты. Иначе повысится расход смеси, а свойства стены — ухудшатся.

Согласно ГОСТ, подвижность раствора для пустотелого кирпича — Пк2.

Как распознать брак

Трещины, неровности, отклонения по форме.

Белёсый налёт — высолы.

Опасные включения — частицы извести, которые "стреляют" при намокании, разрушая кирпич.

Уточнения

Кирпи́ч - строительный материал в виде искусственного камня, изготовленного из пластичной минеральной смеси.



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