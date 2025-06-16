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Пустотелый кирпич в строительстве: почему он может стать вашей ошибкой

2:18
Недвижимость

Керамический кирпич — один из самых надёжных строительных материалов. Особенно интересны его пустотелые разновидности: они легче, теплее и стоят дешевле. Но есть нюансы.

дом
Фото: mos.ru by Евгений Самарин, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
дом

Что такое пустотелый кирпич

Это кирпичи с отверстиями сквозной формы, которые занимают до половины объёма. Форматы — как у полнотелых: от одинарных до евро. Бывают рядовые и облицовочные — последние строже стандартизированы по ГОСТу.

Преимущества, которые неочевидны

  • Экономия. Меньше глины — ниже цена.
  • Теплоизоляция. Воздушные полости дольше сохраняют тепло.
  • Лёгкость. Вес одного кирпича — около 2,3-2,5 кг, а не 3,5, как у полнотелого.
  • Меньше нагрузка на фундамент. Это особенно важно для лёгких домов.

Но есть и минусы

  • Снижение прочности. Чем больше пустот, тем ниже устойчивость к нагрузкам.
  • Впитывает влагу. Замерзшая вода внутри приводит к растрескиванию.
  • Ограничения в применении. Не подходит для фундаментов, цоколей, подвалов, бассейнов, наружных стен без защиты от влаги.

Где использовать и как выбрать

Идеален для ненагруженных конструкций — перегородок и наружных стен при лёгком фундаменте.
Выбирайте марку прочности, исходя из процента пустот:

  • 20-25% — М175-М250.
  • 35-40% — М125-М175.
  • 45-50% — М100-М150.

Для дачи подойдёт М100 — для одно-двухэтажного дома хватит с головой.

Особенности кладки

Раствор нужен вязкий, чтобы не затекал в пустоты. Иначе повысится расход смеси, а свойства стены — ухудшатся.
Согласно ГОСТ, подвижность раствора для пустотелого кирпича — Пк2.

Как распознать брак

  • Трещины, неровности, отклонения по форме.
  • Белёсый налёт — высолы.
  • Опасные включения — частицы извести, которые "стреляют" при намокании, разрушая кирпич.

Уточнения

Кирпи́ч - строительный материал в виде искусственного камня, изготовленного из пластичной минеральной смеси.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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