Выбираете дерево для строительства? Эти породы не подведут

Когда-то дерево было основой почти всего: от мебели до домов. Сегодня выбор материалов больше, но древесина по-прежнему востребована — и не просто так. Она стала элитным сырьём, и от того, какую породу вы выберете, будет зависеть срок службы, внешний вид и даже запах изделия.
Фото: unsplash.com by Роуэн Хойвел, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
дом
Как устроено дерево: заглянем внутрь
Почти 90% ствола дерева — это древесина. Именно она служит "магистралью" для влаги и питательных веществ. Но важно знать, что:
Сердцевина — центр ствола диаметром до 5 мм.
Камбий — активный слой, из которого дерево растёт (по кольцам можно определить возраст).
Кора защищает дерево и включает луб, который переносит питательные вещества.
Внутренняя часть делится на:
Ядро — плотная тёмная часть у центра, часто твёрже.
Заболонь — светлая и мягкая внешняя часть.
Спелая древесина — не имеет ярко выраженного ядра и заболони.
Какие бывают породы: от хвои до листвы
Хвойные: вечнозелёные и смолистые
Лиственница — прочная, устойчивая к влаге, но при сушке может трескаться.
Сосна — мягкая, легко обрабатывается, но может темнеть (синеет заболонь).
Ель — лёгкая и "музыкальная", идеальна для инструментов.
Кедр — дорогая и красивая порода, устойчива к вредителям.
Пихта — мягкая, легко обрабатывается, но боится влаги.
Лиственные: твёрдые и благородные
Дуб — тяжёлый, крепкий, долговечный. Идеален для мебели и отделки.
Берёза — прочная, но капризна при сушке. Часто используется в фанере.
Ясень — упругий, гнётся, стойкий к гниению. Конкурент дуба.
Липа — мягкая, тёплая, идеальна для бань и резьбы.
Груша — тяжёлая, красивая, требует деликатной обработки.