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Выбираете дерево для строительства? Эти породы не подведут

2:28
Недвижимость

Когда-то дерево было основой почти всего: от мебели до домов. Сегодня выбор материалов больше, но древесина по-прежнему востребована — и не просто так. Она стала элитным сырьём, и от того, какую породу вы выберете, будет зависеть срок службы, внешний вид и даже запах изделия.

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Фото: unsplash.com by Роуэн Хойвел, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
дом

Как устроено дерево: заглянем внутрь

Почти 90% ствола дерева — это древесина. Именно она служит "магистралью" для влаги и питательных веществ. Но важно знать, что:

  • Сердцевина — центр ствола диаметром до 5 мм.
  • Камбий — активный слой, из которого дерево растёт (по кольцам можно определить возраст).
  • Кора защищает дерево и включает луб, который переносит питательные вещества.

Внутренняя часть делится на:

  • Ядро — плотная тёмная часть у центра, часто твёрже.
  • Заболонь — светлая и мягкая внешняя часть.

Спелая древесина — не имеет ярко выраженного ядра и заболони.

Какие бывают породы: от хвои до листвы

  • Хвойные: вечнозелёные и смолистые
  • Лиственница — прочная, устойчивая к влаге, но при сушке может трескаться.
  • Сосна — мягкая, легко обрабатывается, но может темнеть (синеет заболонь).
  • Ель — лёгкая и "музыкальная", идеальна для инструментов.
  • Кедр — дорогая и красивая порода, устойчива к вредителям.
  • Пихта — мягкая, легко обрабатывается, но боится влаги.
  • Лиственные: твёрдые и благородные
  • Дуб — тяжёлый, крепкий, долговечный. Идеален для мебели и отделки.
  • Берёза — прочная, но капризна при сушке. Часто используется в фанере.
  • Ясень — упругий, гнётся, стойкий к гниению. Конкурент дуба.
  • Липа — мягкая, тёплая, идеальна для бань и резьбы.
  • Груша — тяжёлая, красивая, требует деликатной обработки.

Где применяют разные породы

  • Строительство: лиственница, сосна, ель, липа, осина.
  • Мебель и паркет: дуб, ясень, кедр, вишня, груша.
  • Декор и резьба: липа, граб, пихта.

Вывод

Каждая порода древесины — это целая история. И чтобы изделия служили десятилетиями, важно не только правильно обработать дерево, но и выбрать ту самую породу под нужную задачу.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile - движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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