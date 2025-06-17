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Новый хит ремонта: что вытесняет штукатурку и клееные обои

1:43
Недвижимость

Вопрос отделки стен встаёт при любом ремонте. Кто-то по привычке берёт обои, кто-то возится с штукатуркой, а кто-то выбирает ПВХ. Но дизайнеры всё чаще делают ставку на совсем другой материал — композитные 3D-панели.

Интерьер
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Интерьер

Эти панели — настоящее спасение, если хочется быстро и стильно преобразить интерьер. Их объёмный рисунок сразу делает пространство визуально интереснее. Причём речь не о декоративной прихоти — у панелей есть и вполне практичные плюсы.

Почему 3D-панели всё чаще выбирают

  • Универсальность. Чаще всего их используют в зонах входа, но они отлично смотрятся и в спальнях, и в гостиных, и даже на кухнях.

  • Разнообразие материалов. Панели делают из дерева, стекла, гипса, прессованных плит и других основ — на любой вкус и кошелёк.

  • Прочность и износостойкость. Они отлично переносят удары, не боятся влаги и долго сохраняют внешний вид.

  • Простой монтаж. Установить панели можно быстро, а если что-то повредится — заменить только нужный участок.

  • Лёгкий уход. Их можно протирать, мыть — и не бояться пятен или разводов. Домохозяйки оценят.

  • Дизайнерская свобода. Выбор текстур и цветов огромен — от древесных до ультрасовременных вариантов.

Таким образом, композитные 3D-панели становятся всё более привлекательной альтернативой скучным обоям и требовательной штукатурке. Особенно если хочется придать интерьеру рельеф, глубину и индивидуальность.

Уточнения

Штукатурка (итал. stuccatura, от stucco «гипс, известь, алебастр») — отделочный слой, образованный затвердевшим строительным раствором. Применяется для оштукатуривания стен.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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