В Вологодской области масштабное строительство — и вот что за этим стоит

2:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда в регионе одновременно возводится 800 объектов — это уже не просто статистика, а весомый аргумент: Вологодская область переживает настоящий строительный бум.

Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Стройка

Новый виток развития

На рабочем совещании с правительством региона вице-премьер Марат Хуснуллин отметил: Вологодчина демонстрирует отличные темпы по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Особенно впечатляют результаты по переселению из аварийного жилья и модернизации коммунальных сетей.

"Выделяются средства, заменяются сети, меняются котельные. Работы много, но команда губернатора справляется — и это большой плюс", — подчеркнул Хуснуллин.

От миллиардов к километрам

В 2024 году на обновление ЖКХ в регионе направили 6 млрд рублей. Эти средства позволили реконструировать 85 объектов и переложить почти 180 км теплосетей и водопроводов. А на 2025-й запланировали ещё больше — 7,5 млрд рублей. В планах — 67 объектов и более 186 км сетей.

Цифры, за которыми стоит подход

Особое внимание — не просто количеству, а смыслу. Новое жильё предназначено для многодетных семей, учителей, медиков и участников СВО.

"На 1 января в регионе строилось 800 объектов — от ИЖС до инфраструктуры. План Минстроя — 535 тысяч "квадратов”, но мы уверены: как и в прошлом году, перевыполним — введём не менее 667 тысяч", — отметил губернатор Георгий Филимонов.

Обновляется не только жильё

На совещании много внимания уделили и дорогам. Обсуждали развитие трассы М-8 "Холмогоры" от Ярославля до Вологды, а также строительство моста через реку Вологду и новый западный подъезд к городу.

Общественный транспорт — в фокусе

Городские автобусы и троллейбусы тоже не остались без внимания. За прошлый год парк обновили на 147 единиц, включая поставки из Петербурга. В 2025 году запланировано приобрести ещё 91 транспортное средство по бюджетным и лизинговым программам.

Итоги с прицелом на будущее

На личной встрече Хуснуллин и Филимонов обсудили поддержку инициатив и дальнейшие шаги. Губернатор поблагодарил за внимание к региону и конструктивный диалог.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.



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