Земля дорожает, но не везде: какие регионы оказались в аутсайдерах

Хотите знать, почему сотка земли в Подмосковье дорожает, а в Дагестане почти не растёт? Ответ кроется в неожиданных тенденциях на рынке недвижимости.
За первые пять месяцев 2025 года средняя цена сотки под ИЖС в России увеличилась на 3%, достигнув 580 тыс. рублей (годом ранее — 563 тыс.). Наибольший рост — в Московской области: +7%, с 558 тыс. до 597 тыс. рублей.
Впрочем, не все регионы показывают такой же результат:
Самые доступные регионы — Смоленская, Рязанская, Сахалинская области и Забайкалье: от 230 до 260 тыс. рублей за сотку.
По словам Алексея Попова, рост цен вызван низким "порогом входа": многие хотят вложиться в недвижимость, но не тянут квартиру или дом. Земля — более доступная альтернатива. Особенно это заметно в Подмосковье, где интерес со стороны инвесторов остаётся высоким.
Согласно Антону Саукову, за год объём предложений вырос на 20-25%, но спрос ограничен. Причины:
Это привело к активной продаже участков инвесторами и возвращению рассрочек — как от девелоперов, так и от частных продавцов. Часто на 20-30% стоимости, сроком до 3 лет. В некоторых регионах доля таких сделок уже доходит до 10%.
Скорее всего, рассрочки — временное явление. При восстановлении спроса их число резко сократится. Ещё одна угроза — ужесточение перевода земель сельхозназначения в ИЖС, что может привести к дефициту предложений и новым скачкам цен.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
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