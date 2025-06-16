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Земля дорожает, но не везде: какие регионы оказались в аутсайдерах

2:19
Недвижимость

Хотите знать, почему сотка земли в Подмосковье дорожает, а в Дагестане почти не растёт? Ответ кроется в неожиданных тенденциях на рынке недвижимости.

Дача
Фото: Creative Commons Attribution 3.0 Unported by kuznetsov_anton, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Дача

Цены растут, но не везде одинаково

За первые пять месяцев 2025 года средняя цена сотки под ИЖС в России увеличилась на 3%, достигнув 580 тыс. рублей (годом ранее — 563 тыс.). Наибольший рост — в Московской области: +7%, с 558 тыс. до 597 тыс. рублей.

Впрочем, не все регионы показывают такой же результат:

  • Дагестан — 1,2 млн за сотку, но минус 1% по сравнению с прошлым годом.
  • Краснодарский край — 900 тыс. рублей (+1%).

Самые доступные регионы — Смоленская, Рязанская, Сахалинская области и Забайкалье: от 230 до 260 тыс. рублей за сотку.

Почему цена растёт

По словам Алексея Попова, рост цен вызван низким "порогом входа": многие хотят вложиться в недвижимость, но не тянут квартиру или дом. Земля — более доступная альтернатива. Особенно это заметно в Подмосковье, где интерес со стороны инвесторов остаётся высоким.

Предложение растёт, но спрос не спешит

Согласно Антону Саукову, за год объём предложений вырос на 20-25%, но спрос ограничен. Причины:

  • Высокие ставки по ипотеке.
  • Жёсткие условия по потребкредитам.
  • Переход на эскроу-счета.
  • Новые требования по срокам начала освоения участков.

Это привело к активной продаже участков инвесторами и возвращению рассрочек — как от девелоперов, так и от частных продавцов. Часто на 20-30% стоимости, сроком до 3 лет. В некоторых регионах доля таких сделок уже доходит до 10%.

Что будет дальше

Скорее всего, рассрочки — временное явление. При восстановлении спроса их число резко сократится. Ещё одна угроза — ужесточение перевода земель сельхозназначения в ИЖС, что может привести к дефициту предложений и новым скачкам цен.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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