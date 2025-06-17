Прощайте, пятна и запахи: стиральная машина удивит скрытой возможностью, которую почти никто не использует

2:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Во многих домах в стиральных машинах не используется полезная функция предварительной стирки, хотя она помогает сэкономить время и избежать лишних химикатов. Эта опция, встроенная в большинство стиральных машин, позволяет эффективно удалять стойкие пятна перед основной стиркой. В результате одежда становится чище и служит дольше.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Dejan Krsmanovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ стирка

Предварительная стирка: зачем она нужна?

Функция предварительной стирки мягко очищает ткань с помощью водного раствора, удаляя грязь, пот, пятна от еды и другие загрязнения. Это особенно важно для спортивной одежды, где запахи и пятна могут проникать глубоко в материал. Предварительная стирка разрыхляет грязь и бактерии, облегчая основную стирку и улучшая качество очистки, пишет mindmegette.hu.

Преимущества предварительной стирки

Экологичность : использование меньше моющих средств снижает нагрузку на окружающую среду.

: использование меньше моющих средств снижает нагрузку на окружающую среду. Экономия : уменьшая количество пятен и износа одежды, вы реже покупаете новую.

: уменьшая количество пятен и износа одежды, вы реже покупаете новую. Комфорт: чистая и свежая одежда без химикатов повышает комфорт и настроение.

Как использовать функцию предварительной стирки

Большинство стиральных машин оснащены дозатором с тремя отделениями: для кондиционера, основного моющего средства и предварительной стирки (обычно обозначается буквой I). Для активации функции:

Насыпьте в отсек для предварительной стирки средство, предназначенное для этого этапа. Выберите программу стирки с предварительной стиркой (она может быть обозначена на панели управления). Продолжите стирку как обычно.

Уход за спортивной одеждой

Предварительная стирка эффективно борется с неприятными запахами, которые могут оставаться в спортивной одежде после тренировок. Технические материалы часто впитывают запахи, которые обычная стирка не всегда удаляет полностью. Предварительная стирка разрыхляет грязь и бактерии, обеспечивая более тщательную очистку.

Совет: для усиления эффекта добавьте в воду немного уксуса — это натуральное средство помогает устранить запахи и освежить одежду.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



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