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Домашний лайфхак без химии: как освежить ковёр и не потратить ни рубля

2:12
Недвижимость

Ковёр выглядит так, будто пережил стихийное бедствие? Пищевая сода больше не спасает? У нас есть новое оружие — картофельный крахмал. Да, обычный кухонный порошок, с которым раньше загущали соусы, теперь может стать вашим героем чистоты.

Пылесос
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Пылесос

Почему ковры выглядят уставшими

На них играют дети, проливается вино, просыпается кофе и гуляет собака после дождя. Всё это оседает в ворсе. И дело не только в пятнах — ковры впитывают запахи: табак, еду, "ароматы" домашних животных. Освежить такую поверхность — не просто каприз, а необходимость. И сделать это можно без химии и усилий.

Новый (старый) способ: крахмал в деле

Картофельный крахмал впитывает жир, влагу и запахи — то, что прочно въедается в ковёр. Вот как он работает:

Инструкция по спасению ковра

  • Пропылесосьте ковёр — уберите всё лишнее.
  • Посыпьте крахмалом — на всю поверхность или только на пятна.
  • Вотрите порошок щёткой или рукой в перчатке.
  • Оставьте минимум на 3-4 часа (лучше — на ночь).
  • Снова пропылесосьте. Всё.

Результат: ковёр становится светлее, мягче и чище, запахи исчезают, пятна тускнеют. Метод работает как на длинноворсовых, так и на коротких коврах. А главное — безопасен для детей и домашних животных.

Не крахмалом единым

Хотите усилить эффект или чередовать методы? Вот ещё несколько домашних рецептов:

  • Пищевая сода: освежает и устраняет запахи.
  • Уксус + вода + капля моющего: идеален против стойких пятен.
  • Перекись водорода: против органических загрязнений (но протестируйте на незаметном участке!).
  • Пена из хозяйственного или серого мыла: мягкий способ для деликатных ковров.

Идеально для тех, кто не хочет травить дом

Крахмал — не просто альтернатива химии, а доказательство того, что гениальное — просто. Этот метод особенно удобен, если в доме есть дети, аллергики или вы просто хотите дышать без ароматов "химчистки".

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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