Маск зарывается глубже: под Нэшвиллом может появиться тоннель будущего

2:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пока туристы поют под гитару на улицах Нэшвилла, Илон Маск строит планы под землёй. Буквально. Его компания The Boring Company всерьёз рассматривает возможность построить туннельную систему под музыкальной столицей США, чтобы соединить центр города с международным аэропортом.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Илон Маск

От Вегаса до Техаса — и теперь в Теннесси

Основанная в 2017 году, The Boring Co. уже вырыла сеть транспортных туннелей под Лас-Вегасом — известную как Vegas Loop, где электромобили Tesla перевозят пассажиров между конференц-центрами. Аналогичная система создана и под заводом Giga Texas недалеко от Остина. Теперь Маск намерен развить подземную транспортную инфраструктуру в Нэшвилле, городe, который не справляется с потоком туристов и пробками.

Под землёй — быстрее

По информации Nashville Business Journal, в городе обсуждается подземный маршрут между аэропортом и центром. Идея — снизить нагрузку на дороги, ускорить перемещение гостей и жителей, и при этом не вмешиваться в историческую архитектуру города.

Модель может напоминать туннельную петлю Лас-Вегаса, где две однополосные трубы шириной по 12 футов обслуживают пассажиров на электромобилях Tesla. Там реализация обошлась примерно в 50 миллионов долларов, и финансирование частично взяло на себя городское Управление туризма.

Вторая попытка Нэшвилла

Кстати, это не первый раз, когда в Нэшвилле обсуждают туннель. В 2017 году мэрия выдвинула проект туннеля длиной 1,8 мили и шириной 60 футов, но после смены власти и неудачного референдума идея была похоронена. Маск, в отличие от чиновников, действует проще: предлагает частное строительство и технологию, уже обкатанную в других городах.

А что с другими проектами

Нэшвилл — не единственный город, на который нацелился Маск. В 2022 году Boring Co. предложила построить туннель в Сан-Антонио (от центра до аэропорта), но прогресс замедлился уже к началу 2023 года. Поэтому все взгляды теперь обращены к Теннесси — станет ли Нэшвилл следующей подземной лабораторией Маска?

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер, государственный, политический и общественный деятель.



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