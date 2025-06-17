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Ошибка на миллионы: когда не стоит использовать материнский капитал для покупки квартиры

2:02
Недвижимость

Материнский капитал — полезная мера для улучшения жилищных условий, особенно в качестве первоначального взноса. Однако опытные специалисты не всегда рекомендуют использовать его для покупки недвижимости. Это связано с тем, что при использовании маткапитала все члены семьи, включая детей, должны получить доли в собственности, рассказала риелтор Мария Крец.

Покупка квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Покупка квартиры

Наличие детских долей может усложнить будущие сделки с недвижимостью, заметила эксперт. Для продажи квартиры с детской долей необходимо получить разрешение органов опеки, подтверждающее улучшение жилищных условий ребенка после продажи, сообщает Газета.Ru.

"Причем не формальное согласие, а подтверждение того, что после продажи условия проживания ребенка улучшатся. На практике это означает, что родителям нужно заранее позаботиться о покупке альтернативной недвижимости, где права ребенка будут соблюдены в полной мере», — объяснила Мария Крец.

Риелтор приводит пример из практики. Семья продавала трехкомнатную квартиру в Санкт-Петербурге за 15 миллионов рублей, из которых 3% составлял материнский капитал. Доля ребенка была небольшой — всего 1/75. Несмотря на это, органы опеки тщательно проверяли сделку. На момент продажи стоимость квартиры выросла до 20 миллионов, и часть средств от продажи семья планировала направить на покупку однокомнатной квартиры. Опека выдала разрешение только при условии, что в новом жилье ребенку будет выделена минимум половина.

Таким образом, использование материнского капитала может быть выгодным, если вы планируете жить в квартире долго. Однако, если есть вероятность скорой продажи, стоит взвесить все за и против. Особенно это актуально, если для покупки достаточно собственных или ипотечных средств.

Уточнения

Матери́нский (семе́йный) капита́л — мера государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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