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Стеклянный вау-эффект: как вымыть окна без капли химии и блеснуть на весь район

1:56
Недвижимость

Окна испачкались, а чистящего средства нет под рукой? Не беда. Всё, что нужно для блестящего результата, уже есть у вас на кухне. А один трюк с бумажным полотенцем и чаем действительно заставит стекло сиять.

Чистка окна чайным раствором
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чистка окна чайным раствором

Чай вместо спрея: старый трюк, который работает

Если у вас дома завалялся чёрный чай — поздравляем, это ваш новый помощник в уборке. Просто заварите 2-3 пакетика, дайте настояться и остыть. Затем:

  • Смочите в чае обычное бумажное полотенце
  • Протрите стекло, не пропуская углы.
  • Дайте высохнуть — и удивитесь.

После высыхания разводов не будет, а блеск останется на долгие недели. И никакой химии!

Уксус: выбор бабушки, который до сих пор работает

Простой раствор из 100 мл уксуса на 500 мл тёплой воды очищает стекло до скрипа. Нужно:

  • Смочить бумажное полотенце или салфетку из микрофибры.
  • Протереть окно по направлению сверху вниз.
  • Оставить высохнуть.

Окна засияют, как после профессиональной уборки. Минус? Запах уксуса держится около часа, но зато чистота — куда дольше.

Жидкость для посуды тоже подойдёт

Если вы не хотите использовать уксус или чай, возьмите ложку жидкости для посуды и разведите её в 500 мл тёплой воды. Затем:

  • Окуните салфетку из микрофибры.
  • Протрите стекло круговыми движениями.
  • Не забудьте досуха вытереть чистой тряпкой.

Этот способ особенно хорош, если окна не мылись давно.

Иногда лучшие средства — самые простые. Чай, уксус или даже обычная "фейри" справляются не хуже магазинных спреев. Главное — не забыть про бумажное полотенце и правильную технику. И пусть ваши окна сияют — даже без химии и затрат.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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