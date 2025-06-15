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Вид на море за 4,2 млн: почему терраса у воды — уже не мечта, а удачная сделка

3:11
Недвижимость

Терраса, закат, шум прибоя — всё это не из рекламного буклета, а из доступной реальности. Сегодня на рынке можно найти апартаменты у моря с балконом или террасой всего за 4,2 млн рублей, и это уже не экзотика, а настоящая находка. Почему такие квартиры становятся всё популярнее — не только среди отдыхающих, но и среди инвесторов?

Закат на балконе у моря
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Закат на балконе у моря

Почему вид на море — это больше, чем просто эстетика

Апартаменты на побережье дают не только визуальное удовольствие, но и расширяют ваше жизненное пространство. Террасы и балконы здесь спроектированы как полноценная часть квартиры — место для отдыха, встреч с друзьями, романтических вечеров и утреннего кофе с видом.

А если добавить к этому морской воздух, мягкий климат и атмосферу расслабленности — такой балкон работает не только на интерьер, но и на ваше самочувствие.

Где искать такие варианты

Если вы нацелены на апартаменты у моря по доступной цене, стоит обратить внимание на менее раскрученные, но перспективные регионы Италии, Черногории, Турции и Болгарии. В Италии выгодные предложения можно найти в Лигурии — особенно в Арцилье или Алассио, чуть в стороне от туристических маршрутов. В Черногории — в Баре, Ульцине или Сутоморе. В Болгарии — в Несебре, Поморие и Бяла. В Турции — в Мерсине, Фетхие или Алания на удалении от центра. Здесь вас ждут квартиры с видом на море, но без накрутки за "громкое" местоположение.

Балкон, который меняет всё

Даже небольшая терраса может стать зоной отдыха, мини-садом или рабочим кабинетом на свежем воздухе. В таких апартаментах пространство за пределами квартиры перестаёт быть просто "дополнением" — оно становится полноценной частью жизни.

А стоит ли покупать жильё у моря

Вопрос вполне логичный. Но сегодня на рынке можно найти варианты по цене от 4,2 млн рублей — особенно если рассматривать менее туристические, но всё ещё живописные места. При выборе учитывайте:

  • Расположение: чем ближе к топовому курорту, тем выше цена и перспективы роста стоимости.
  • Инфраструктура поблизости: пляжи, магазины, спортзалы, паркинги.
  • Характеристики жилья: площадь, состояние, энергоэффективность и технические системы.

Иногда стоит просто отъехать чуть дальше от шумного центра — и вы откроете действительно интересные предложения.

Недвижимость у моря — это и инвестиция

Жильё на побережье может не только приносить удовольствие, но и приносить доход. Сдача в аренду в сезон, перепродажа после косметического ремонта — всё это реальные способы увеличить вложенные средства. Особенно, если квартира с хорошей террасой и видом на море — спрос на такие объекты стабильно высокий летом.

Купить апартаменты у моря — значит вложиться в качество жизни и в будущее.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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