Что не стоит класть в холодильник: список продуктов, которые увеличивают ваш счёт за электроэнергию

2:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Правильное хранение продуктов в холодильнике помогает продлить их срок годности и сэкономить деньги, но многие совершают распространённую ошибку — кладут туда всё подряд. На самом деле, есть продукты, которые в холодильнике не только теряют вкус и текстуру, но и заставляют холодильник работать интенсивнее, что приводит к увеличению счетов за электроэнергию.

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Картофель — один из главных "вредителей" холодильника. При низких температурах крахмал превращается в сахар, из-за чего овощ теряет вкус и становится мучнистым. Кроме того, картофель выделяет влагу, и чтобы поддерживать внутри неё естественные условия, холодильник вынужден работать сильнее, что увеличивает потребление энергии. Лучше хранить картофель в сухом и тёмном месте, например, в погребе.

Лук и чеснок также не любят холод. Они выделяют влагу и газы, которые нагружают холодильник, быстрее теряют вкус, прорастают и могут покрываться плесенью. Идеальное место для них — сухое, тёмное и хорошо проветриваемое.

Помидоры и авокадо — ещё одна группа продуктов, которым противопоказан холод. Помидоры становятся мягкими и теряют аромат, а авокадо замедляет созревание, теряет сок и темнеет. Оба продукта выделяют газ этилен, который ухудшает работу холодильника и требует дополнительной вентиляции.

Бананы, несмотря на любовь многих к этому фрукту, также нельзя хранить в холодильнике. Они быстрее темнеют, размягчаются и теряют сладость из-за холода, а выделяемый ими этилен усиливает нагрузку на прибор.

Чили и другие острые перцы способствуют повышению влажности в холодильнике, что заставляет его работать интенсивнее. Под воздействием холода они теряют хрустящую корочку и сочность.

Не кладите в холодильник и печенье или хлеб — холод делает их резиновыми, а влага способствует появлению плесени, что опять-таки увеличивает нагрузку на холодильник.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.



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