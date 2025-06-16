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С этим простым советом ваш смартфон будет заряжаться намного быстрее

1:58
Недвижимость

Проверяете телефон перед выходом из дома и видите тревожное красное число — 5%? Это частая проблема, когда устройство отключается в самый неподходящий момент — во время звонка или перед вызовом такси. К счастью, несколько простых приёмов помогут вам ускорить зарядку и избежать подобных стрессов.

смартфон
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
смартфон

Первое и главное правило — если хотите максимально быстро зарядить телефон, выключите его. При работе устройство расходует энергию на запуск приложений, поддержание сети и другие процессы, что значительно замедляет зарядку. Если выключить телефон невозможно, переключите его в режим полёта — он отключит Wi-Fi, мобильные данные и сигнал, ускоряя процесс зарядки.

Используйте только оригинальные зарядные устройства и розетку, а не ноутбук или старые адаптеры, которые заряжают телефон очень медленно. Современные адаптеры с поддержкой быстрой зарядки экономят время и защищают аккумулятор от излишней нагрузки, продлевая срок службы устройства.

Не используйте телефон во время зарядки — запуск приложений, просмотр интернета или игры замедляют процесс и расходуют поступающую энергию. Лучше отложите устройство и займитесь чем-то другим, например, сделайте кофе.

Также обратите внимание на окружающую среду — если телефон тёплый, например, после нахождения на солнце или в руке, зарядка идёт медленнее. Снимите чехол и поставьте устройство в прохладное место. В холодное время года сначала дайте телефону нагреться до комнатной температуры.

Регулярно проверяйте состояние аккумулятора и избегайте его полной разрядки. Идеальный диапазон заряда — от 20% до 80%. Не оставляйте телефон заряжаться всю ночь — длительная перезарядка также негативно сказывается на батарее.

Уточнения

Смартфо́н — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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