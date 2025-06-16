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Как за 1 день навсегда избавиться от плесени на стенах без химии — проверенный способ

2:22
Недвижимость

Плесень на стенах — настоящая беда, особенно в холодное время года. Чаще всего она появляется в старых квартирах и новостройках из-за повышенной влажности и недостаточного отопления. Часто плесень незаметна на первый взгляд, но ее появление сопровождается характерным затхлым запахом, который вынуждает искать источник проблемы.

Плесень
Фото: Wikimedia Commons by NordhornerII, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Плесень

Обычно плесень локализуется в плохо проветриваемых местах — в углах, у окон и дверей, а также за плотно прижатой к стене мебелью. Плесень проявляется в виде черных или темных пятен, и при этом способна повредить не только стены, но и другие материалы — дерево, гипсокартон, пластик.

Причинами ее появления становятся не только влажность и плохая вентиляция, но и недостаток света, неправильная расстановка мебели и некачественные пластиковые окна, которые мешают стенам "дышать" и способствуют образованию конденсата.

Почему обычные средства не всегда помогают

Для борьбы с плесенью часто используются химические дезинфицирующие средства, многие из которых содержат хлор. Несмотря на эффективность, хлор оставляет стойкий неприятный запах и может раздражать дыхательные пути, а проветривание порой затягивается на длительное время. Поэтому многие ищут более безопасные и естественные методы удаления плесени.

Белый уксус — натуральный и эффективный помощник

Одним из лучших природных средств против плесени является белый столовый уксус. Он отлично уничтожает бактерии, убирает неприятные запахи и безопасен для здоровья. Для легких загрязнений достаточно развести уксус водой в равных пропорциях и обработать пораженный участок.

Если плесень сильная, уксус применяют в чистом виде, нанося его с помощью распылителя. После высыхания поверхность очищают щеткой и протирают мыльным раствором. Такой способ помогает не только избавиться от плесени, но и предотвратить ее повторное появление.

Если проблема масштабная, стоит обратить внимание на вентиляцию, использование осушителей воздуха и правильную расстановку мебели, чтобы обеспечить свободный воздухообмен и избежать сырости. В крайних случаях потребуется помощь профессионалов.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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