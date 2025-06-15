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Секреты идеальной гостиной: убираем за 15 минут без стресса

1:27
Недвижимость

Иметь гостиную, в которой приятно находиться и которая выглядит аккуратно, вполне реально при условии регулярного ухода. Главное — разработать простую систему уборки и придерживаться её.

Стильная гостиная
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная гостиная

Перед началом стоит составить список задач, чтобы отслеживать выполненное и не забывать о важных деталях. Начинать уборку лучше сверху вниз и изнутри наружу.

Сначала уберите крупный мусор — старые бумаги, мелкие вещи, которые захламляют пространство, а затем переходите к протиранию пыли и пылесосить мягкую мебель и полы. Регулярная уборка позволит справляться с задачей за четверть часа, не тратя на это весь день и силы. Чтобы облегчить задачу, можно использовать полироль — старинный, но очень эффективный способ, который делает поверхность мебели более гладкой и помогает дольше сохранять чистоту.

Натуральные средства, такие как оливковое масло или пчелиный воск, прекрасно подойдут для деревянной мебели и позволят просто протирать пыль, не тратя время на тщательную уборку. Чем меньше вещей в гостиной, тем легче её поддерживать в порядке. Избегайте лишнего декора и громоздких штор, которые притягивают пыль.

Для мягкой мебели важно применять защитные средства, которые препятствуют накоплению грязи, особенно если в доме есть дети или домашние животные.

Уточнения

Гостиная салон — является общей комнатой, то есть предназначена для всех членов семьи. В больших домах гостиная также служит для деловых бесед и музыкальных занятий.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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