Сгорел утюг? Один простой трюк — и он снова как новенький

Пригоревшая подошва утюга — частая проблема, особенно если неправильно выбрать температуру для определённой ткани.
В результате на утюге появляется налёт, который может испачкать чистую одежду и испортить гладильную поверхность. Что же делать? Главное — не тянуть с чисткой и не использовать агрессивные средства, которые могут поцарапать покрытие.
Не используйте металлические губки, абразивные порошки и жёсткие щётки. Они могут повредить подошву и снизить эффективность глажки. Также не стоит царапать утюг ножом или другими острыми предметами.
В продаже есть специальные спреи и палочки для чистки подошвы утюга. Они подходят для любых покрытий: алюминиевых, керамических и нержавеющих. Спреи быстро растворяют налёт, а чистящие палочки мягко полируют поверхность, не повреждая её. Достаточно нанести средство, подождать несколько минут и удалить загрязнение мягкой тканью.
Если специальных средств под рукой нет, поможет простой домашний раствор.
Этот метод безопасен и эффективен, если налёт ещё не успел сильно въесться.
Утю́г (от тюрк. *ütüɣ, тур. ütü «утюг») — элемент бытовой техники для разглаживания складок и заминов на одежде. Процесс разглаживания называют глажкой или глаженьем.
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