Сгорел утюг? Один простой трюк — и он снова как новенький

1:36 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пригоревшая подошва утюга — частая проблема, особенно если неправильно выбрать температуру для определённой ткани.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уставшая женщина

В результате на утюге появляется налёт, который может испачкать чистую одежду и испортить гладильную поверхность. Что же делать? Главное — не тянуть с чисткой и не использовать агрессивные средства, которые могут поцарапать покрытие.

Чего делать не стоит

Не используйте металлические губки, абразивные порошки и жёсткие щётки. Они могут повредить подошву и снизить эффективность глажки. Также не стоит царапать утюг ножом или другими острыми предметами.

Что поможет — магазинные средства

В продаже есть специальные спреи и палочки для чистки подошвы утюга. Они подходят для любых покрытий: алюминиевых, керамических и нержавеющих. Спреи быстро растворяют налёт, а чистящие палочки мягко полируют поверхность, не повреждая её. Достаточно нанести средство, подождать несколько минут и удалить загрязнение мягкой тканью.

Домашний способ: лимонная кислота

Если специальных средств под рукой нет, поможет простой домашний раствор.

Нагрейте 400 мл воды. Растворите в ней 2 столовые ложки лимонной кислоты. Смочите ткань в растворе и наложите на пригоревший участок утюга. Оставьте на 10 минут. Аккуратно протрите загрязнение мягкой губкой или тканью.

Этот метод безопасен и эффективен, если налёт ещё не успел сильно въесться.

Уточнения

Утю́г (от тюрк. *ütüɣ, тур. ütü «утюг») — элемент бытовой техники для разглаживания складок и заминов на одежде. Процесс разглаживания называют глажкой или глаженьем.



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