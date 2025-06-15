Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пляж зовёт: образы, в которых ты станешь магнитом для всех взглядов
Клубника или черника? Цвет ягод подскажет, чем они помогут организму
Обострение на Ближнем Востоке ударило по российским туристам
Место, где время остановилось: забытая крепость Пелопоннеса, в которую хочется вернуться
Невыносимая боль: сестра Жанны Фриске возмущена поведением СМИ на кладбище
Секрет молодости спрятан в расчёске: одна ошибка — и вы как из архива
Первый запуск сорван: животных обвиняют, но правда оказалась в проводах
Секреты богатого урожая картофеля: подготовка почвы и уход за растениями
Маска, которая работает: подбираем идеальный уход для любого повреждения волос

Мыши сбегают сразу: положите это растение в угол — и забудьте о грызунах

2:38
Недвижимость

Мало кто мечтает делить дом с мышами, особенно если речь о частном доме или даче, где к ним больше доступа — и к пище, и к укромным уголкам. Однако бороться с этими мелкими грызунами можно не только с помощью ловушек и химии. Иногда достаточно обратиться к природе — например, попробовать мяту. Результат способен вас удивить.

мышь
Фото: freepik.com is licensed under public domain
мышь

Мяту мы чаще всего воспринимаем как ароматную траву для чая — она помогает при проблемах с пищеварением, успокаивает, укрепляет иммунитет. Но её действие не ограничивается чайником и аптечкой. Если в вашем доме завелись мыши или даже крысы, мята может стать самым простым, экологичным и эффективным способом избавиться от незваных гостей.

Почему мыши бегут от мяты

Всё дело в эфирных маслах, содержащихся в мяте. Для человека её аромат — приятный, бодрящий, свежий. Но для мышей он — невыносим. Их обоняние намного чувствительнее человеческого, и ментол, который выделяется из мяты, вызывает у них резкое раздражение дыхательных путей. Это средство, с которым мыши предпочли бы никогда не сталкиваться.

Как использовать мяту, чтобы она действительно подействовала

Существует несколько вариантов. Самый простой — посадить свежую мяту в горшке и поставить её в те зоны, где вы заметили мышиную активность. Это может быть кладовка, кухня, подвал, комната с тёплыми углами и доступом к еде.

Если свежей мяты под рукой нет, подойдёт сушёная: её можно разложить в декоративные мешочки из ткани и развесить в стратегических местах. Аромат сохранится надолго, а интерьер не пострадает. И, наконец, эфирное масло мяты — его можно капнуть на ватные диски или ткань и тоже разложить в местах, где мыши могли бы появиться. Запах будет интенсивным и устойчивым.

Куда размещать и что учесть

Чтобы добиться эффекта, важно правильно выбрать места. Мыши прячутся не только рядом с едой, но и там, где тепло, тихо и уединённо. Это могут быть задние стороны шкафов, за техникой, в кладовых, под полами или даже в диванах. Если вы хотите превратить борьбу с грызунами в незаметную часть интерьера, используйте мяту не просто как средство, а как ароматный элемент декора. Горшки с растением или аккуратные ароматные мешочки могут стать стильным дополнением к обстановке — и заодно отпугнуть мышей.

Уточнения

Мя́та (лат. Méntha) — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae). Все виды содержат в зелёных частях от 0,1 до 2 % мятного масла, основную часть которого составляет ментол (40—70 до 92 %).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь
Авто
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь Аудио 
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям
Домашние животные
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям Аудио 
Почему еда остаётся холодной, а тарелка обжигает: как правильно разогревать пищу в микроволновке
Недвижимость
Почему еда остаётся холодной, а тарелка обжигает: как правильно разогревать пищу в микроволновке Аудио 
Популярное
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь

Есть машины, которые покупают и забывают. А эти — переживут даже владельцев. Рассказываем про 15 автомобилей, которым не страшны ни годы, ни пробеги.

Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает
Почему еда остаётся холодной, а тарелка обжигает: как правильно разогревать пищу в микроволновке
Где гадюки прячутся чаще всего: этот дачный угол кажется безопасным, но это не так
Иран имеет будущее и очень помог России и Китаю своим ответом Израилю Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров
Это давление в шинах кажется нормальным, но именно оно разрушает подвеску
Путь от ненависти к сочувствию: как Екатерина Гордон изменила отношение к Седоковой
Иран имеет будущее и очень помог России и Китаю своим ответом Израилю
Иран имеет будущее и очень помог России и Китаю своим ответом Израилю
Последние материалы
Вкус может исчезнуть, даже если всё делаете правильно: где на самом деле нужно сажать базилик
Шенгенская зона расширяется: кому станет проще, а кому — сложнее
Ошибка, которая старит: челка, которая категорически не подходит зрелым женщинам
Голливуд в гневе: Disney и Universal преследуют Midjourney. ИИ зашел слишком далеко
Море, концерты и отсутствие мужа: Татьяна Буланова поделилась неожиданными планами на лето
Фитофтора боится этого простого средства: узнайте, как ромашка спасёт ваши томаты
Тысячи долларов за винтажную машинку: эти старые машины Singer стоят дороже, чем вы думаете
До и после: Кейт Миддлтон показала хаос и смех в День отца с Уильямом и детьми
Короткий хвост, длинная история: как появились самые необычные кошки
Обед за 6,5 тыс. рублей: что ждёт гостей на ПМЭФ-2025 в ресторане Lunch и его собрате Варево
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.