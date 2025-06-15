Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лунная АЭС — дверь к Марсу: этот план поражает воображение
Мосты, дома и километры сетей: что творится в Вологодской области
10 дней в браке: Бородина и Сердюков удивили всех расставанием — что произошло на самом деле?
Дренажный массаж для похудения: мифы, правда и почему он не заменит спорт и питание
Обезьяны, которые будто обгорели: почему у уакари такие алые лица
100 лет на ногах и с ясной головой: что делает этот дедушка не так, как все
38 золотых жил: Казахстан открыл новые месторождения полезных ископаемых
Супербыстрый пирог в блендере за 35 минут: простой рецепт, который удивит всех
Секрет садовников раскрыт: где и как раскладывать компост, чтобы цветы не знали перерывов

Почему еда остаётся холодной, а тарелка обжигает: как правильно разогревать пищу в микроволновке

2:23
Недвижимость

Вы когда-нибудь сталкивались с тем, что достаёте тарелку из микроволновки, а она настолько горячее, что невозможно держать в руках — и при этом сама еда внутри остаётся чуть тёплой, а иногда и вовсе холодной? Это не просто раздражающая мелочь: такой эффект говорит о том, что вы, возможно, используете микроволновку не совсем правильно.

микроволновка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
микроволновка

Но хорошая новость в том, что всё легко исправимо. Достаточно понять, почему так происходит, и внести пару простых изменений — и вы больше не будете сталкиваться с этой проблемой.

В чём причина?

Основная причина такого странного эффекта кроется в сочетании двух факторов — из чего сделана ваша посуда и как распространяются микроволны внутри камеры печи. Некоторые стеклянные или керамические тарелки содержат компоненты, которые активно поглощают излучение, из-за чего разогреваются быстрее самой еды.

Иногда причина кроется даже в остаточной влаге или специальном покрытии внутри тарелки, которое усиливает нагрев. К тому же волны в микроволновке распределяются неравномерно. Чаще всего они воздействуют по краям посуды, особенно если у вас неисправен или плохо установлен вращающийся диск. В результате края греются сильнее, чем центр, где обычно и лежит основная часть еды.

Как правильно разогревать еду?

Чтобы еда прогревалась равномерно, важно изменить подход к её размещению. Если вы выкладываете всё в центр, тепло не распределяется как нужно. Лучше размещать еду ближе к краям тарелки, не собирая её в кучу. Кроме того, немалую роль играет форма и материал самой посуды.

Идеальный вариант — широкие керамические или стеклянные блюда, предназначенные именно для микроволновок. Пластик может плавиться, металл искрит, а тарелки с золотой окантовкой могут и вовсе повредить устройство. Для небольших порций подойдут миски или контейнеры, которые не только безопасны, но и способствуют равномерному нагреву.

Не менее важен и сам процесс: вместо того чтобы разогревать блюдо сразу на полную мощность, лучше остановить микроволновку на полпути, перемешать еду и дать ей постоять внутри ещё пару минут после отключения.

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Этот белый комок — ваш тайный союзник против жира. Но только если есть его правильно
Красота и стиль
Этот белый комок — ваш тайный союзник против жира. Но только если есть его правильно
Они нападают тихо и точно: акулы не могут защититься от этого врага
Домашние животные
Они нападают тихо и точно: акулы не могут защититься от этого врага Аудио 
Легенда возвращается: новый мотор Honda уже называют лучшим в истории
Авто
Легенда возвращается: новый мотор Honda уже называют лучшим в истории Аудио 
Популярное
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных

Старый дачный трюк, от которого огурцы растут как бешеные. Без химии, без затрат — только народные рецепты и проверенные временем настои.

Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям
Берите с рук — не ошибётесь: проверенные бойцы, которым не страшны ни мороз, ни бездорожье
Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова
Кроссоверы до 30 тысяч км — а уже на вторичке: топ китайцев, от которых бегут
Никакой рекламы: вот какой двигатель реально ходит дольше и ломается реже
Легенда возвращается: новый мотор Honda уже называют лучшим в истории
Легенда возвращается: новый мотор Honda уже называют лучшим в истории
Последние материалы
Омоложение без уколов и шрамов: кому подойдёт радиочастотный лифтинг и стоит ли пробовать
Избивал лошадь и поплатился: австралийского всадника не допустят к Олимпиаде из-за жестокости
Известный непобеждённый боксёр Шакур Стивенсон призывает казаха на помощь
Невидимые силы: физики создали прибор, измеряющий всё движение Вселенной
Росавиация ввела запрет на полёты в Израиль и Иран
Ксения Собчак подобрала Виталию Гогогунскому идеальную пару
Яичная скорлупа: миф или реальный помощник для вашего сада?
Он похож на грязный носок, воняет серой и прячется в горах: но почему учёные охотятся за ним с сардинами и камерами
Казахстанская спортсменка завоевала серебро на чемпионате мира по дзюдо
Память как у слона: ешьте это каждый день — и забудьте о забывчивости
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.