Почему еда остаётся холодной, а тарелка обжигает: как правильно разогревать пищу в микроволновке

2:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы когда-нибудь сталкивались с тем, что достаёте тарелку из микроволновки, а она настолько горячее, что невозможно держать в руках — и при этом сама еда внутри остаётся чуть тёплой, а иногда и вовсе холодной? Это не просто раздражающая мелочь: такой эффект говорит о том, что вы, возможно, используете микроволновку не совсем правильно.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain микроволновка

Но хорошая новость в том, что всё легко исправимо. Достаточно понять, почему так происходит, и внести пару простых изменений — и вы больше не будете сталкиваться с этой проблемой.

В чём причина?

Основная причина такого странного эффекта кроется в сочетании двух факторов — из чего сделана ваша посуда и как распространяются микроволны внутри камеры печи. Некоторые стеклянные или керамические тарелки содержат компоненты, которые активно поглощают излучение, из-за чего разогреваются быстрее самой еды.

Иногда причина кроется даже в остаточной влаге или специальном покрытии внутри тарелки, которое усиливает нагрев. К тому же волны в микроволновке распределяются неравномерно. Чаще всего они воздействуют по краям посуды, особенно если у вас неисправен или плохо установлен вращающийся диск. В результате края греются сильнее, чем центр, где обычно и лежит основная часть еды.

Как правильно разогревать еду?

Чтобы еда прогревалась равномерно, важно изменить подход к её размещению. Если вы выкладываете всё в центр, тепло не распределяется как нужно. Лучше размещать еду ближе к краям тарелки, не собирая её в кучу. Кроме того, немалую роль играет форма и материал самой посуды.

Идеальный вариант — широкие керамические или стеклянные блюда, предназначенные именно для микроволновок. Пластик может плавиться, металл искрит, а тарелки с золотой окантовкой могут и вовсе повредить устройство. Для небольших порций подойдут миски или контейнеры, которые не только безопасны, но и способствуют равномерному нагреву.

Не менее важен и сам процесс: вместо того чтобы разогревать блюдо сразу на полную мощность, лучше остановить микроволновку на полпути, перемешать еду и дать ей постоять внутри ещё пару минут после отключения.

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.