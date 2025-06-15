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Недвижимость на Крите дорожает каждый месяц: где покупать, пока не стало слишком поздно

3:34
Недвижимость

На Крите (Греция) фиксируется резкий рост цен на недвижимость, особенно в таких популярных районах, как Ханья и Ираклион. В первом квартале 2025 года Ханья стала абсолютным лидером: средняя стоимость жилой недвижимости здесь выросла на 18,6% по сравнению с прошлым годом и достигла 2 636 евро за квадратный метр.

остров Калимнос, Греция
Фото: commons.wikimedia by Tdn70, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
остров Калимнос, Греция

Это рекордный показатель среди префектур острова, обусловленный высокой туристической привлекательностью региона, ограниченным предложением и активным интересом со стороны как греческих, так и зарубежных инвесторов.

Ираклион подогревает интерес застройщиков

Ираклион следует за Ханьей с приростом в 11,2% — стоимость квадратного метра здесь составляет в среднем 1 692 евро. Одним из ключевых факторов, стимулирующих рост, стало строительство нового международного аэропорта в Кастелли. Инфраструктурные проекты подобного масштаба традиционно усиливают инвестиционную привлекательность региона, повышая ожидания по туризму и экономическому развитию.

Лассити — рост продолжается, но доступнее

Лассити показывает прирост в 9,8%: средняя цена жилья здесь составляет 1 974 евро за квадратный метр. Хотя спрос в этом районе ниже, чем в Ханье и Ираклионе, стабильный интерес к прибрежной недвижимости и высококлассным виллам продолжает подогревать цены, пишет zarpanews.gr.

Ретимно: умеренный рост и спокойная атмосфера

Ретимно демонстрирует наиболее сдержанную динамику — рост составил 6,4%, а средняя цена продажи дома достигла 1 894 евро за квадратный метр. Это делает регион более доступным для покупателей, ищущих недвижимость в традиционном греческом стиле в относительно спокойной локации.

Какие объекты предлагают сейчас

Цифры подтверждают тренд: Крит становится не просто популярным курортом, а активной ареной для вложений в жильё. На практике это видно по актуальным предложениям на рынке. В Ханье двухкомнатная квартира площадью 75 квадратных метров на втором этаже предлагается за 4 200 евро за квадрат, а аналогичное жильё меньшей площади на первом этаже — по цене около 2 817 евро.

В Ираклионе встречаются как элитные варианты — например, просторный дом на 400 квадратов по цене 3 125 евро за метр, — так и более доступные объекты вроде трёхкомнатной квартиры в полуподвальном помещении по 1 588 евро за метр.

В Лассити ценовой диапазон колеблется от 532 евро за квадратный метр за небольшой дом до 3 199 евро — за отдельный дом с двумя спальнями. Разброс цен объясняется как разнообразием ландшафтов, так и уровнем туристической инфраструктуры.

В Ретимно можно встретить и премиальные предложения — например, мезонет за 5 882 евро за метр, — и более умеренные квартиры с ценами от 2 791 евро за квадрат.

Уточнения

Крит (греч. Κρήτη [ˈkriti]) — самый большой греческий остров, пятый по величине остров в Средиземном море. Расположен в 110 км от континентальной Европы, в 175 км от Азии и в 300 км от Африки. Географически относится к Европе.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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