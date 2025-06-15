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Почему нельзя включать кондиционер ниже 21 градуса: ответ профессионалов

2:10
Недвижимость

В разгар лета кондиционер кажется спасением. Он обеспечивает комфорт, помогает сосредоточиться и предотвращает перегрев организма. Но именно из-за него многие боятся заболеть и отказываются от охлаждения вовсе.

Кондиционер
Фото: Designed be Freepik by lifeforstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кондиционер

Эксперты подчеркивают: сам по себе кондиционер не опасен — вредны неправильные привычки его использования.

Как температура влияет на здоровье

Специалисты напоминают: минимально комфортная температура в помещении — 21-22 °C. Если охладить комнату сильнее, то при выходе на улицу человек может испытать резкий температурный перепад, что создаёт нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Это особенно опасно для людей с гипертонией и хроническими заболеваниями.

Обслуживание до жары — залог надёжной работы

Техники советуют не ждать, пока температура поднимется выше +30. Лучшее время, чтобы вызвать мастера на профилактический осмотр кондиционера — весна или начало лета. Это поможет избежать внезапных поломок в самый неподходящий момент.

Грязный фильтр = грязный воздух

Засорённый фильтр не только мешает нормальной работе прибора, но и ухудшает качество воздуха в комнате. Очистку нужно проводить как минимум раз в месяц. Пыль убирается пылесосом, фильтр промывается водой, а для дезинфекции можно использовать слабый раствор уксуса. 

Не игнорируйте наружный блок

Скопившийся мусор, трава, пыль и ветки возле внешнего модуля мешают нормальной циркуляции воздуха. Это заставляет систему работать с перегрузкой и снижает срок её службы. Несложная уборка вокруг блока поможет сохранить стабильную температуру в помещении.

Переход от холода к жаре: как адаптироваться

Врачи советуют: если вы планируете выйти на улицу, где +35, не стоит резко покидать комнату с температурой +21. Лучше выключить кондиционер за 10-15 минут до выхода и приоткрыть окно — так организм адаптируется и не получит тепловой шок.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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