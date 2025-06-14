Цены в горах Чехии взлетели: россияне скупили почти всё, а чехи остались ни с чем

Цены на жильё в горных районах Чехии бьют рекорды, но не благодаря экономическому росту. Причина — активное присутствие иностранных покупателей, прежде всего из России. Те, кто раньше инвестировал в Карловы Вары и Прагу, сегодня стремительно скупают квартиры и дома в Крконошах — регионе, который многие называют самым красивым в стране.
Особенно остро это заметно в городах Шпиндлерув-Млин и Пец-под-Снежкой. Здесь недвижимость уходит по ценам, недоступным большинству местных жителей. И если раньше чехи могли рассчитывать на покупку жилья в родных горах, то сегодня им остаётся только наблюдать, как родной регион превращается в зону недоступной элитной застройки.
Местные власти говорят о тревожной тенденции. Состоятельные иностранцы часто приобретают жильё, чтобы использовать его пару недель в году. Остальное время квартиры стоят пустыми, а целые жилые комплексы напоминают декорации к фильму о вымершем городе.
Это означает не только потерю "живого" городского ритма, но и удушающий эффект для городской инфраструктуры. Муниципалитеты не получают достаточного финансирования, так как владельцы недвижимости не регистрируются здесь на постоянное место жительства. А ведь бюджеты на здравоохранение, дороги и коммунальные услуги зависят именно от числа зарегистрированных жителей, пишет mix24.cz.
Эксперты отмечают, что рост цен во многом продиктован именно зарубежными покупателями, готовыми платить значительно больше местных. Обычные чехи, особенно молодые семьи, уже не могут себе позволить даже скромную квартиру в горах, не говоря о домах у подножия Снежки.
Хотя ограничительные меры и санкции против определённых инвесторов действуют, они не охватывают всех. Часть сделок по-прежнему проходит без должного контроля, и проблема остаётся нерешённой.
Че́хия (чеш. и словац. Česko, МФА (чешск.): [ˈʧɛskɔ], пол. Czechy, официальное название — Че́шская Респу́блика (аббревиатура — ЧР), чеш. Česká republika (аббревиатура — ČR), МФА (чешск.): [ˈʧɛskaː ˈrɛpuˌblɪka]) — государство в Центральной Европе.
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