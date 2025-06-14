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Гениально просто: вот как старый ремень превратить в дизайнерский декор

2:26
Недвижимость

Кожаные и тканевые ремни больше не обязаны пылиться в шкафу или отправляться в мусор — они находят новое применение в интерьере.

Ремень 2013-05-14 23-47
Фото: commons.wikimedia.org by User:Леон1905, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ремень 2013-05-14 23-47

Многофункциональные, прочные и визуально выразительные, они легко превращаются в стильные детали, если подойти к делу с фантазией. В условиях, когда экотренды и практичность становятся частью повседневной жизни, особенно приятно, что из ненужного аксессуара можно создать нечто эстетичное и полезное.

Полка, подвешенная… на ремнях

Если вы хотите добавить в интерьер немного тепла и характера, присмотритесь к простому, но эффектному решению — подвесной полке на основе ремней. Такой вариант органично впишется как в скандинавский минимализм, так и в уютный деревенский стиль.

Суть конструкции проста: два старых ремня образуют петли, на которых держится деревянная доска. Полка буквально "висит в воздухе", а за счёт текстуры ремней выглядит нестандартно и привлекательно. На ней можно разместить как зелёные растения, так и любимые книги или вазы с сухоцветами.

Создать такую полку несложно. Достаточно закрепить ремни на стене, отрегулировать их длину, чтобы они надёжно обнимали доску, и не забыть про уровень — всё должно быть строго горизонтально. Материалы можно найти в любом строительном или хозяйственном магазине, а ремни — даже на даче или в старом гардеробе.

Ручки, которые рассказывают историю

Ещё один способ вдохнуть жизнь в старые ремни — превратить их в ручки для мебели. Особенно эффектно они смотрятся на ящиках комодов, кухонных тумбах или даже винтажных сундуках. Каждая такая деталь словно добавляет характер предмету, превращая его в уникат с историей.

Процесс создания прост: ремень разрезается на одинаковые фрагменты, по краям делаются отверстия, через которые элементы крепятся к фасаду мебели. Кожа придаёт прочности, а визуальный контраст — шарм. Такая деталь особенно выигрышно смотрится в интерьере в индустриальном, ретро или экостиле.

Главное — подойти к переделке творчески. Можно использовать винтажные пряжки, комбинировать материалы или сыграть на цвете. И всё это — без лишних затрат и с полным правом сказать: "Сделано своими руками".

Уточнения

Реме́нь — элемент одежды, представляющий собой длинную ленту, снабженную металлической или реже пластиковой застежкой (пряжкой) с передней стороны; и служащий для поддержания штанов (например, джинсов) путём их опоясывания (для этого на поясе современных брюк присутствуют специальные шлёвки, под которые и продевается ремень) и других элементов одежды. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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