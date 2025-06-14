Европейский островной рай дорожает: что происходит с недвижимостью в Эгейском море

На рынке недвижимости Северного Эгейского региона продолжается ценовой подъем, и главным катализатором стали туризм, активизация инвесторов и заметный рост спроса на островную недвижимость.

Фото: web.archive.org by Salvatore Migliari, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Деревня Кьяналеа-ди-Шилла

Больше всего подорожание затронуло Хиос — по итогам первого квартала 2025 года он оказался лидером по приросту цен. Средняя стоимость квадратного метра здесь увеличилась более чем на 8%, достигнув 1 441 евро. Годом ранее аналогичный показатель составлял 1 331 евро.

За ним следует Самос, где рост составил 7,7%. В 2024 году жилье здесь продавалось в среднем по 929 евро за квадратный метр, а теперь ценник приближается к 1 000 евро. В сравнении с этими двумя островами, Лесбос демонстрирует более сдержанную динамику — рост всего на 2,7% и итоговая средняя стоимость в 1 034 евро за "квадрат".

Эксперты объясняют такую разницу уровнем покупательской активности: Хиос и Самос вызывают живой интерес у иностранных и греческих покупателей благодаря удачному балансу между природными ландшафтами, инфраструктурой и пока ещё сравнительно доступными ценами. Лесбос же пока отстаёт — возможно, из-за меньшей инвестиционной привлекательности или локальных ограничений, пишет lesvosnews.net.

Немаловажным фактором давления на цены становится удорожание строительства. Рост цен на материалы и налоги на строительство и ремонт вынуждает продавцов повышать стоимость объектов. Если объем нового жилья не вырастет, рынок, по оценкам специалистов, продолжит дорожать.

На рынке уже можно найти примеры резкого разброса цен. Так, на Хиосе можно приобрести мезонет площадью 204 кв. м за 1 666 евро за метр или отдельно стоящий дом в 145 кв. м с ценой более 3 000 евро за квадрат. В то же время на Самосе встречаются предложения в районе 450 евро за метр — как, например, небольшой домик площадью 60 кв. м.

Лесбос, несмотря на умеренный рост цен, может удивить — в продаже есть объекты и по 2 457 евро, и по 511 евро за квадратный метр.

Уточнения

Эге́йское мо́ре (греч. Αιγαίο πέλαγος, тур. Ege Denizi, болг. Бяло море — «Белое море») — полузамкнутое море с большим количеством островов (около 2000) в восточной части Средиземного моря, между Балканским полуостровом, Малой Азией и островом Крит.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.