Как испортить любимые кроссовки за один цикл: ошибка, которую совершают почти все

2:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Стиральная машина может показаться быстрым решением, если кроссовки испачкались. Но на деле она часто становится причиной их преждевременной гибели. Подошва деформируется, клей отклеивается, ткань теряет форму. Особенно страдает замша и синтетическая кожа. А если повезёт — ещё и барабан стиралки получит удар.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кроссовки в стиральной машине

Почему машинная стирка — плохая идея

Отжим разрушает структуру обуви.

Мягкие части теряют форму.

Некоторые материалы обесцвечиваются или покрываются пятнами.

Даже производители предупреждают: не стирать в машине.

Чем заменить

Ответ прост — специальный набор для чистки кроссовок. Он стоит меньше, чем новая пара обуви, и работает гораздо бережнее.

Что входит в набор

Мягкое моющее средство, подходящее даже для деликатных тканей.

Щётка с мягкой или средней щетиной.

Салфетка из микрофибры.

Иногда — отдельные средства для подошвы или замши.

Как им пользоваться

Снимите шнурки и замочите их в тёплой мыльной воде.

Очистите обувь сухой щёткой от пыли.

Намочите щётку, нанесите средство и мягко очистите поверхность круговыми движениями.

Удалите пену салфеткой.

Сушите кроссовки в тени, без фена и батареи.

Домашние лайфхаки? Осторожно

Сода, уксус и лимонный сок — популярные "народные" рецепты, но они опасны. Особенно для замши, синтетики и тканей с цветной пропиткой: пятна, разводы и потускнение — типичный результат.

Почему стоит вложиться в уход

Даже недорогой набор продлевает жизнь вашей обуви. А если вы коллекционируете или носите премиальные модели — это не роскошь, а необходимость. Бережный уход сохраняет не только внешний вид, но и форму, удобство и амортизацию.

Уточнения

Кроссовки (ед. ч. — кроссовка) - это вид обуви, предназначенный преимущественно для занятий спортом и активного отдыха, а также повседневной носки.



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