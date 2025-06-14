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Как испортить любимые кроссовки за один цикл: ошибка, которую совершают почти все

2:02
Недвижимость

Стиральная машина может показаться быстрым решением, если кроссовки испачкались. Но на деле она часто становится причиной их преждевременной гибели. Подошва деформируется, клей отклеивается, ткань теряет форму. Особенно страдает замша и синтетическая кожа. А если повезёт — ещё и барабан стиралки получит удар.

Кроссовки в стиральной машине
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кроссовки в стиральной машине

Почему машинная стирка — плохая идея

  • Отжим разрушает структуру обуви.
  • Мягкие части теряют форму.
  • Некоторые материалы обесцвечиваются или покрываются пятнами.
  • Даже производители предупреждают: не стирать в машине.

Чем заменить

Ответ прост — специальный набор для чистки кроссовок. Он стоит меньше, чем новая пара обуви, и работает гораздо бережнее.

Что входит в набор

  • Мягкое моющее средство, подходящее даже для деликатных тканей.
  • Щётка с мягкой или средней щетиной.
  • Салфетка из микрофибры.
  • Иногда — отдельные средства для подошвы или замши.

Как им пользоваться

  • Снимите шнурки и замочите их в тёплой мыльной воде.
  • Очистите обувь сухой щёткой от пыли.
  • Намочите щётку, нанесите средство и мягко очистите поверхность круговыми движениями.
  • Удалите пену салфеткой.
  • Сушите кроссовки в тени, без фена и батареи.

Домашние лайфхаки? Осторожно

Сода, уксус и лимонный сок — популярные "народные" рецепты, но они опасны. Особенно для замши, синтетики и тканей с цветной пропиткой: пятна, разводы и потускнение — типичный результат.

Почему стоит вложиться в уход

Даже недорогой набор продлевает жизнь вашей обуви. А если вы коллекционируете или носите премиальные модели — это не роскошь, а необходимость. Бережный уход сохраняет не только внешний вид, но и форму, удобство и амортизацию.

Уточнения

Кроссовки (ед. ч. — кроссовка) - это вид обуви, предназначенный преимущественно для занятий спортом и активного отдыха, а также повседневной носки.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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