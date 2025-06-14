Зелёные магниты удачи: 5 растений, которые приносят деньги и спокойствие в дом

2:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Хотите, чтобы в доме поселились изобилие, спокойствие и ощущение гармонии? Иногда всё, что нужно — это правильно подобранное растение. Многие культуры верили (и продолжают верить), что зелёные помощники способны менять не только атмосферу в пространстве, но и привлекать удачу. Рассказываем, какие именно виды считают энергетическими магнитами и как за ними ухаживать.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Комнатные растения

Какие растения работают на ваше процветание

Денежное дерево (Pachira aquatica)

Листья похожи на раскрытую ладонь — символ открытости к деньгам. По восточной традиции, это растение приносит финансовые возможности.

Счастливый бамбук (Dracaena sanderiana)

Настоящий амулет для дома и офиса. Считается, что бамбук усиливает рост и поддерживает поток хорошей энергии.

Сансевиерия (Sansevieria trifasciata)

Это неубиваемое растение известно тем, что "отсекает" негатив. Его острые вертикальные листья символизируют внутреннюю силу и стойкость.

Толстянка, или нефрит (Crassula ovata)

Круглые листочки как монетки — не зря её держат в офисах. Считается, что она приносит успех в деньгах и делах.

Базилик (Ocimum basilicum)

Ароматная трава, которая не только вкусна, но и очищает пространство. Её выращивают как оберег от плохих вибраций.

Как усилить их влияние

Ставьте на виду - у входа, в гостиной или рабочем месте.

- у входа, в гостиной или рабочем месте. Поливайте по потребности , не заливайте.

, не заливайте. Протирайте листья от пыли.

от пыли. Подкармливайте , чтобы растение развивалось активно.

, чтобы растение развивалось активно. Следите за состоянием - слабое растение лучше пересадить или переместить.

Почему это работает

Растения — это не просто украшение. Они очищают воздух, снижают уровень стресса, создают чувство уюта и усиливают контакт с природой даже в городе. В традициях разных стран зелёные спутники считаются проводниками положительной энергии и защитой от негатива.

Уточнения

Фэншуй или фэн-шуй (кит. трад. 風水, упр. 风水, пиньинь fēngshuǐ - дословно — "ветер и вода") — даосская практика символического освоения (организации) пространства.



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