Зелёные магниты удачи: 5 растений, которые приносят деньги и спокойствие в дом

Хотите, чтобы в доме поселились изобилие, спокойствие и ощущение гармонии? Иногда всё, что нужно — это правильно подобранное растение. Многие культуры верили (и продолжают верить), что зелёные помощники способны менять не только атмосферу в пространстве, но и привлекать удачу. Рассказываем, какие именно виды считают энергетическими магнитами и как за ними ухаживать.
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Комнатные растения
Какие растения работают на ваше процветание
Денежное дерево (Pachira aquatica)
Листья похожи на раскрытую ладонь — символ открытости к деньгам. По восточной традиции, это растение приносит финансовые возможности.
Счастливый бамбук (Dracaena sanderiana)
Настоящий амулет для дома и офиса. Считается, что бамбук усиливает рост и поддерживает поток хорошей энергии.
Сансевиерия (Sansevieria trifasciata)
Это неубиваемое растение известно тем, что "отсекает" негатив. Его острые вертикальные листья символизируют внутреннюю силу и стойкость.
Толстянка, или нефрит (Crassula ovata)
Круглые листочки как монетки — не зря её держат в офисах. Считается, что она приносит успех в деньгах и делах.
Базилик (Ocimum basilicum)
Ароматная трава, которая не только вкусна, но и очищает пространство. Её выращивают как оберег от плохих вибраций.
Как усилить их влияние
Ставьте на виду - у входа, в гостиной или рабочем месте.
Поливайте по потребности, не заливайте.
Протирайте листья от пыли.
Подкармливайте, чтобы растение развивалось активно.
Следите за состоянием - слабое растение лучше пересадить или переместить.
Почему это работает
Растения — это не просто украшение. Они очищают воздух, снижают уровень стресса, создают чувство уюта и усиливают контакт с природой даже в городе. В традициях разных стран зелёные спутники считаются проводниками положительной энергии и защитой от негатива.
Уточнения
Фэншуй или фэн-шуй (кит. трад. 風水, упр. 风水, пиньинь fēngshuǐ - дословно — "ветер и вода") — даосская практика символического освоения (организации) пространства.