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Зелёные магниты удачи: 5 растений, которые приносят деньги и спокойствие в дом

2:11
Недвижимость

Хотите, чтобы в доме поселились изобилие, спокойствие и ощущение гармонии? Иногда всё, что нужно — это правильно подобранное растение. Многие культуры верили (и продолжают верить), что зелёные помощники способны менять не только атмосферу в пространстве, но и привлекать удачу. Рассказываем, какие именно виды считают энергетическими магнитами и как за ними ухаживать.

Комнатные растения
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Комнатные растения

Какие растения работают на ваше процветание

Денежное дерево (Pachira aquatica)

  • Листья похожи на раскрытую ладонь — символ открытости к деньгам. По восточной традиции, это растение приносит финансовые возможности.

Счастливый бамбук (Dracaena sanderiana)

  • Настоящий амулет для дома и офиса. Считается, что бамбук усиливает рост и поддерживает поток хорошей энергии.

Сансевиерия (Sansevieria trifasciata)

  • Это неубиваемое растение известно тем, что "отсекает" негатив. Его острые вертикальные листья символизируют внутреннюю силу и стойкость.

Толстянка, или нефрит (Crassula ovata)

  • Круглые листочки как монетки — не зря её держат в офисах. Считается, что она приносит успех в деньгах и делах.

Базилик (Ocimum basilicum)

  • Ароматная трава, которая не только вкусна, но и очищает пространство. Её выращивают как оберег от плохих вибраций.

Как усилить их влияние

  • Ставьте на виду - у входа, в гостиной или рабочем месте.
  • Поливайте по потребности, не заливайте.
  • Протирайте листья от пыли.
  • Подкармливайте, чтобы растение развивалось активно.
  • Следите за состоянием - слабое растение лучше пересадить или переместить.

Почему это работает

Растения — это не просто украшение. Они очищают воздух, снижают уровень стресса, создают чувство уюта и усиливают контакт с природой даже в городе. В традициях разных стран зелёные спутники считаются проводниками положительной энергии и защитой от негатива.

Уточнения

Фэншуй или фэн-шуй (кит. трад. 風水, упр. 风水, пиньинь fēngshuǐ - дословно — "ветер и вода") — даосская практика символического освоения (организации) пространства.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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