Он заставляет вас плакать — а теперь ещё и моет окна лучше любого спрея

Стеклянные поверхности — настоящая головная боль при уборке. Знакомо чувство, когда вытираешь, натираешь, а в итоге остаются разводы и следы, словно и не чистили вовсе? Зеркала и окна капризны, особенно если использовать не то средство. Но что если на помощь придёт… лук?
Стандартные чистящие жидкости обещают сверкающую чистоту, но часто оставляют плёнку, вредны для здоровья и могут повредить стекло. А если в доме дети или аллергики — это уже проблема. Да и стоят такие средства недёшево.
Оказывается, обычный лук, который мы привыкли резать к салату, содержит вещество с труднопроизносимым названием — син-пропантиал-S-оксид. Именно оно вызывает слёзы, но при этом помогает отлично справляться с налётом и жиром на стекле.
Кроме того, лук обладает антибактериальными свойствами. Значит, он не только очистит поверхность, но и уничтожит бактерии. А если вас пугает резкий запах — не переживайте, есть способ избавиться от него.
Всё просто:
И всё - стекло будет сиять без разводов, химии и лишних затрат.
Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции в нём.
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У медведя есть враг, который страшнее человека. Он приходит без предупреждения, не боится ни ружья, ни машины — и это вовсе не хищник из другого вида.