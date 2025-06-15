Он заставляет вас плакать — а теперь ещё и моет окна лучше любого спрея

1:39 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Стеклянные поверхности — настоящая головная боль при уборке. Знакомо чувство, когда вытираешь, натираешь, а в итоге остаются разводы и следы, словно и не чистили вовсе? Зеркала и окна капризны, особенно если использовать не то средство. Но что если на помощь придёт… лук?

Фото: Designed by Freepik by grmarc, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красный лук

Чем опасны покупные средства

Стандартные чистящие жидкости обещают сверкающую чистоту, но часто оставляют плёнку, вредны для здоровья и могут повредить стекло. А если в доме дети или аллергики — это уже проблема. Да и стоят такие средства недёшево.

Лук: неожиданный помощник

Оказывается, обычный лук, который мы привыкли резать к салату, содержит вещество с труднопроизносимым названием — син-пропантиал-S-оксид. Именно оно вызывает слёзы, но при этом помогает отлично справляться с налётом и жиром на стекле.

Кроме того, лук обладает антибактериальными свойствами. Значит, он не только очистит поверхность, но и уничтожит бактерии. А если вас пугает резкий запах — не переживайте, есть способ избавиться от него.

Как использовать лук для чистки стекла

Всё просто:

Разрежьте луковицу пополам.

Замочите её в горячей воде на 30 минут — это снизит резкость запаха и усилит очищающее действие.

Натрите стекло половинкой лука, особенно в местах с сильным загрязнением.

Промойте поверхность чистой водой и вытрите насухо бумажным полотенцем.

И всё - стекло будет сиять без разводов, химии и лишних затрат.

Уточнения

Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции в нём.



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