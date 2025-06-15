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Секретный трюк домохозяек: грязь исчезает, как по волшебству

1:51
Недвижимость

Грязь в духовке может быть опаснее, чем кажется. Она не только портит внешний вид, но и может изменить вкус пищи, вызвать неприятные запахи и даже стать причиной возгорания. При этом вымыть эти липкие, засохшие следы жира подчас кажется невозможным.

Духовка
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Духовка

Но не стоит хвататься за едкий химикат. Простое натуральное средство, которое наверняка уже есть у вас на кухне, справится не хуже магазинных "тяжеловесов".

Почему жир так прочно въедается

Во время приготовления блюд с маслом и жиром его мельчайшие частицы испаряются и оседают на стенках духового шкафа. Под воздействием температуры они карамелизуются, обугливаются и превращаются в стойкий налёт, который невозможно просто так смыть.

Такой налёт не просто портит внешний вид. Он может:

  • создавать условия для размножения бактерий,
  • снижать эффективность работы прибора,
  • влиять на вкус и запах пищи,
  • в крайних случаях — стать причиной возгорания.

Секретное оружие — лимон

Этот цитрус не только пахнет свежестью, но и содержит природную кислоту, которая помогает растворять жир и налёт. Главное — правильно его использовать.

Как очистить духовку лимоном:

  • Разрежьте лимон пополам.
  • Натрите срезом загрязнённые участки.
  • Оставьте на 10-15 минут.
  • Протрите поверхность мягкой губкой или тканью.

Для усиления эффекта предварительно слегка подогрейте духовку — это откроет поры налёта, и лимон справится быстрее. А в качестве бонуса вы получите тонкий, освежающий аромат на кухне.

Не всегда борьба с грязью требует агрессии. Иногда лучше сработает природный подход — мягкий, безопасный и при этом крайне эффективный.

Уточнения

Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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