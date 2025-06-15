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Тайный список посуды, которая не переживёт цикла мойки

1:50
Недвижимость

Посудомойка — настоящая палочка-выручалочка для занятых и уставших. Но как бы ни хотелось смахнуть в неё всё подряд, некоторые предметы туда категорически нельзя.

Посудомоечная машина
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Посудомоечная машина

1. Фарфор и семейные реликвии

Даже если антикварную чашку вы достаёте раз в год — мойте её вручную. Высокая температура, давление воды и агрессивные таблетки стирают позолоту, рисунки и даже могут треснуть керамику. Туда же — всё деликатное: изысканные блюда, винтажные тарелки, утончённые бокалы.

2. Острые ножи — только вручную

Ножи для стейков, хлеба и шеф-ножи быстро теряют остроту при контакте с другими предметами и струями воды. Режущая кромка становится тупой, а ручка — шаткой. Чтобы не покупать новый комплект каждые полгода — лучше не лениться и помыть вручную.

3. Чугун — враг воды

Сковороды из чугуна требуют особого подхода. Машина смоет всё, включая защитное масло. После такой "чистки" появляется ржавчина, портится антипригарный слой. Лучше быстро пройтись щёткой, промыть тёплой водой и тщательно высушить.

4. Антипригарное покрытие не прощает ошибки

Если вы хотите, чтобы блины не прилипали ещё хотя бы пару лет — забудьте про посудомойку. Там покрытие стирается под действием температуры и агрессивной химии. Мойте губкой и мягким средством — и сковорода прослужит дольше.

5. Медные кастрюли и латунь

Медь в машине тускнеет и покрывается пятнами. Вручную и с любовью — вот рецепт их сияния. Специальные средства для полировки — не роскошь, а необходимость.

Уточнения

Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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