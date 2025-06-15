Стены, которые давят: эти оттенки делают комнату меньше и мрачнее

1:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Гостиная — это не просто комната. Это место, где отдыхают душой, проводят вечера в кругу семьи, принимают гостей и наслаждаются тишиной после насыщенного дня. Но одна ошибка при выборе цвета — и атмосфера тепла и уюта превращается в раздражение и усталость.

Фото: freepik.com by wuttichai1983, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Интерьер с деревянными панелями

Лимонный желтый — слишком громко

Цвет солнца, радости и… головной боли? Лимонно-желтые стены в большом объеме перегружают пространство, делая его кричащим и утомительным. Если хочется яркости, лучше выбрать теплые альтернативы: горчичный, медный или старое золото. Они добавят глубину и благородство.

Холодный белый — стерильность вместо уюта

Белый цвет может быть стильным, но не всякий. Оттенки с синим или серым подтоном делают интерьер безжизненным, как больничная палата. Тёплые кремовые или ванильные тона создадут уют и не нарушат минимализм.

Серый — тень былой моды

Когда-то серый был символом современного интерьера. Сегодня — это усталый призрак тренда. Он делает помещение монотонным и унылым. Хотите нейтральности? Используйте оттенки бежевого, карамели или пыльно-синего.

Ярко-оранжевый — визуальный крик

Энергичный цвет, но только в мелочах. Если окрасить всю стену оттенком тыквы — получится напряжение, а не уют. Лучше использовать сложные и приглушённые варианты — ржавчину или коралл.

Неоновые оттенки — агрессия на стенах

Ярко-зелёный, кислотно-розовый, агрессивный синий — хороши в аксессуарах, но не на стенах. Гостиная требует спокойствия. Отдайте предпочтение пыльно-розовому, оливковому или тёпло-серому — и расслабление гарантировано.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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