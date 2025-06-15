Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Первая волна роз прошла — вот что нужно сделать, чтобы была вторая
От сбоев в банковской системе до наличных: наблюдается тревожный тренд среди держателей карт
Необычная мама: Нюша призналась в муках выбора между сценой и детьми в Дубае
Они бьют акул и едят птиц: хищники, которые переписали морскую иерархию
Это давление в шинах кажется нормальным, но именно оно разрушает подвеску
Шашлык из рыбы и овощей, который не стыдно подать гостям
Омоложение с подвохом: кому категорически нельзя делать нитевой лифтинг
Приключение в Молизе: 6 водопадов для трекинга и семейного отдыха
Энергия будущего: ученые спасли мир от энергетического коллапса

Стены, которые давят: эти оттенки делают комнату меньше и мрачнее

1:55
Недвижимость

Гостиная — это не просто комната. Это место, где отдыхают душой, проводят вечера в кругу семьи, принимают гостей и наслаждаются тишиной после насыщенного дня. Но одна ошибка при выборе цвета — и атмосфера тепла и уюта превращается в раздражение и усталость.

Интерьер с деревянными панелями
Фото: freepik.com by wuttichai1983, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Интерьер с деревянными панелями

Лимонный желтый — слишком громко

Цвет солнца, радости и… головной боли? Лимонно-желтые стены в большом объеме перегружают пространство, делая его кричащим и утомительным. Если хочется яркости, лучше выбрать теплые альтернативы: горчичный, медный или старое золото. Они добавят глубину и благородство.

Холодный белый — стерильность вместо уюта

Белый цвет может быть стильным, но не всякий. Оттенки с синим или серым подтоном делают интерьер безжизненным, как больничная палата. Тёплые кремовые или ванильные тона создадут уют и не нарушат минимализм.

Серый — тень былой моды

Когда-то серый был символом современного интерьера. Сегодня — это усталый призрак тренда. Он делает помещение монотонным и унылым. Хотите нейтральности? Используйте оттенки бежевого, карамели или пыльно-синего.

Ярко-оранжевый — визуальный крик

Энергичный цвет, но только в мелочах. Если окрасить всю стену оттенком тыквы — получится напряжение, а не уют. Лучше использовать сложные и приглушённые варианты — ржавчину или коралл.

Неоновые оттенки — агрессия на стенах

Ярко-зелёный, кислотно-розовый, агрессивный синий — хороши в аксессуарах, но не на стенах. Гостиная требует спокойствия. Отдайте предпочтение пыльно-розовому, оливковому или тёпло-серому — и расслабление гарантировано.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Они нападают тихо и точно: акулы не могут защититься от этого врага
Домашние животные
Они нападают тихо и точно: акулы не могут защититься от этого врага Аудио 
4 метра чистой силы: эта акула уже переплыла пол-Америки — и никто не знает, куда она идёт
Домашние животные
4 метра чистой силы: эта акула уже переплыла пол-Америки — и никто не знает, куда она идёт Аудио 
Популярное
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям

У медведя есть враг, который страшнее человека. Он приходит без предупреждения, не боится ни ружья, ни машины — и это вовсе не хищник из другого вида.

Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех
Берите с рук — не ошибётесь: проверенные бойцы, которым не страшны ни мороз, ни бездорожье
Иран имеет будущее и очень помог России и Китаю своим ответом Израилю Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров
Никакой рекламы: вот какой двигатель реально ходит дольше и ломается реже
Кроссоверы до 30 тысяч км — а уже на вторичке: топ китайцев, от которых бегут
Пьёшь утром — легко весь день: летний рецепт, который запускает похудение
Пьёшь утром — легко весь день: летний рецепт, который запускает похудение
Последние материалы
Утро начинается с волос на подушке? Есть способ это остановить
Стены, которые давят: эти оттенки делают комнату меньше и мрачнее
Поливают не так, кормят не туда: как спасти смородину от скудного урожая
Не борщ и не окрошка: что такое свекольник и почему его стоит попробовать
Сосед улыбается, а полиция уже в пути: чем удивила Германия жительницу Челябинска
Не просто охраняют, а побеждают: эти собаки могут справиться даже с волком
За вами следят прямо сейчас: не паникуйте, но все таки проверьте телефон
Ждёт российскую армию: Верку Сердючку обвинили в пророссийской позиции после концерта в Киеве
Ели манго каждый день — результат оказался неожиданным даже для врачей
Органы после смерти мои: адвокат обвинила Седокову в шокирующем брачном договоре с Тиммой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.