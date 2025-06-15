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Не делайте так: обеденная зона, которая только кажется удобной

2:36
Недвижимость

Вы можете потратить уйму сил и денег на стильный кухонный гарнитур, но всё это бессмысленно, если вам просто некомфортно сидеть за столом. Узнаёте себя?

Светлая кухня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Светлая кухня

Жёсткие табуреты, на которых не хочется сидеть

Пытаясь сэкономить пространство, многие выбирают компактные табуреты. Но через 15 минут сидения хочется встать и больше не возвращаться. Подушки — временное решение, да и смотрятся не всегда уместно.

Что выбрать:
Стулья со спинками — даже с узкой и низкой — будут удобнее и визуально гармоничнее. Есть даже модели, которые легко задвигаются под стол. А если кухня просторная, не отказывайте себе в стульях-креслах: комфорт, как в ресторане.

Массивное подстолье — ловушка для ног

Громоздкие ножки у стола не только портят визуальное восприятие, но и мешают удобно сидеть. Особенно это ощущают дети — шанс удариться или поцарапаться велик.

Что лучше:
Выбирайте модели с лёгкой, компактной конструкцией. Идеально, если ножки смещены от углов — так удобнее располагать стулья и ноги.

Обеденная зона в тесном углу

Размещение стола в углу может казаться логичным решением для экономии места. На деле — это неудобно, особенно если угол тёмный и далеко от окна. Подойти с едой неудобно, сидеть — тем более.

Как исправить:
Поставьте стол так, чтобы к нему можно было подойти минимум с трёх сторон. В маленьких кухнях используйте подоконник или барную стойку. В кухне-гостиной столовая зона может визуально отделять пространство — поставьте стол за диваном.

Обеденная группа "не в тему"

Даже дорогой стол может смотреться чужеродно, если он не сочетается с кухонным гарнитуром по стилю, цвету, фурнитуре. Деревянная столешница может "спорить" с тоном шкафов.

Что делать:
Покупаете гарнитур и стол в разных магазинах? Сделайте фото уже имеющейся мебели и сравнивайте с потенциальными покупками. Онлайн — ищите реальные фото в отзывах.

Отсутствие декора

Функциональность — это важно. Но пустой стол и стулья вокруг — это не обеденная зона, а мебельный склад.

Как оживить пространство:

Начните с текстиля — скатерти, дорожки. Добавьте центральную композицию — вазу, свечи, сухоцветы. Украсьте стену — постерами, полками с декором. Даже пара деталей придают кухне домашнее тепло.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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