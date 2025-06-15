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Гостиная и столовая в одной комнате — вот что обязательно нужно учесть

2:20
Недвижимость

Объединение гостиной и столовой — не просто практичный шаг для маленьких квартир. Даже просторные дома и апартаменты всё чаще используют такой подход. Но как создать удобное и гармоничное пространство, которое будет радовать каждый день?

Столовая
Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Глазкина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Столовая

С чего начать планировку

Размер комнаты — ключевой фактор. В небольших квартирах важно расставить приоритеты: что для вас важнее — большие семейные обеды или уютные вечера у телевизора? В зависимости от ответа планируется размещение мебели.

В просторных частных домах пространства больше, но и задач тоже. Часто столовую и гостиную размещают примерно на равных площадях. Если обеденная зона далека от кухни, стоит продумать альтернативу — например, барную стойку или небольшой стол рядом с рабочей поверхностью.

Как правильно зонировать

Чтобы комната не выглядела просто большой и пустой, важно визуально разделить её на функциональные участки. Вот четыре простых способа:

  • Диван. Расположите его по центру комнаты — он станет границей между зонами. Отлично подойдёт крупная модель с высокой спинкой, особенно в контрастном цвете.
  • Свет. Разные сценарии освещения помогут расставить акценты: большая люстра — над столом, мягкое точечное — в зоне отдыха.
  • Отделка пола. Ковёр с геометрическим принтом или этническими мотивами поможет выделить одну из зон. Главное — правильно подобрать цвет и вписать его в общий интерьер.
  • Арочный проём. Особенно актуален, если столовая-гостиная объединена с кухней. Декор проёма добавит уюта и четкости в зонировании.

Как объединить интерьер

Цель — создать единое целостное пространство, а не просто "две зоны в одной комнате". Для этого:

  • Выберите общий стиль оформления.
  • Используйте одинаковые фактуры в обеих зонах — будь то отделка, текстиль или мебель.
  • Разнообразьте интерьер акцентами: узоры в одной гамме, но разного масштаба, добавят глубины.
  • Обязательно создайте смысловой центр: например, стол в обеденной зоне и телевизор или книжный стеллаж — в гостиной.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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