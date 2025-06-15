Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как не попасть на крупный штраф за мангал на участке — советы юриста
Птичка донесла: как недвусмысленный намёк Марго Овсянниковой вызвал ярость Авроры Кибы
Жульен без грибов и курицы — и всё равно в восторге: как удивить рыбным вариантом
Мертвая зона жизни: секрет выживания динозавров раскрыт
Он жил среди ледников — и скоро снова появится: древнего великана собирают по генам
Урожай не влезет в холодильник: клубника отблагодарит за простое народное средство
Гостиная и столовая в одной комнате — вот что обязательно нужно учесть
Твоя кожа знает, как бороться с солнцем — осталось не мешать ей
Простая тренировка, которая работает лучше модных методик — вот почему

Один слой — и вода не пройдёт: секрет защиты подвала от грунтовых вод

3:17
Недвижимость

Вы заметили в подвале затхлый запах, а на стенах — плесень? Это может быть сигналом: подземное помещение нуждается в срочной гидроизоляции. Иначе — разрушения бетона, испорченные продукты, испарения в доме. К счастью, даже если дом уже построен, вы всё ещё можете всё исправить.

Подвал
Фото: commons.wikimedia.org by Smallbones, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Подвал

Почему появляется влага

Если уровень грунтовых вод выше нулевой отметки цоколя, давление на фундамент возрастает. Весной и осенью он особенно уязвим: талые воды и дожди легко просачиваются внутрь. При более глубоком залегании влага медленно, но верно разрушает железобетон.

С чего начать: санитарные нормы

Прежде чем приступать к работам, подготовьте основание:

  • Удалите все трещины, загрязнения и ржавчину.
  • Влажность бетона должна быть не выше 4% — при необходимости используйте строительный фен.
  • Углы усиливают дополнительной герметизацией. Оптимально — слой гидроизола толщиной в 2 см.

Согласно СНиП 2.03.11-85, эти нормы обязательны для ИЖС. Для гаражей и дач — нет, но соблюдать их всё же стоит.

Внутренний дренаж: чтобы влага уходила

Для эффективного осушения пола и стен устанавливается система внутреннего дренажа:

  • Траншея вдоль стен (глубина 0,5 м), засыпка щебнем.
  • Ввод пластиковой трубы в нижней точке.
  • Водонепроницаемая стяжка — если позволяет высота потолков.

Если подключиться к канализации нельзя, вода удаляется насосом.

Наружная защита: работает лучше, но сложнее

Если дом ещё не построен — у вас преимущество. Наружная гидроизоляция снижает давление воды на стены и продлевает срок службы конструкции. Подходит:

  • Рубероид и битум (укладка в 2-3 слоя).
  • Полиэтиленовая плёнка.
  • Наружная теплоизоляция с двух сторон — чтобы зимой влага не разрушала стены.

Подготовка перед внутренними работами

Важно: без проветривания и просушки подвала защитное покрытие не продержится долго. Используйте:

  • Помпу — если было затопление.
  • Антибактериальные средства — чтобы удалить плесень.
  • Сетку на вентиляцию — против мусора и грызунов.

Как выбрать способ внутренней гидроизоляции

В зависимости от состояния стен применяются:

  • Рулонные материалы — наклеиваются на битумную мастику.
  • Проникающие смеси — заполняют микропоры, действуют до 5 мм вглубь.
  • Бинарные системы — двухэтапные составы с максимальной герметичностью.
  • Профилированные мембраны — эффективны даже при креплении на влажные стены.

Для пола подойдут цементные стяжки с армированием либо битумные материалы.

Запомните

Идеальный момент для работ — тёплый сухой сезон. Но при хорошей вентиляции и наличии отопления подвал можно изолировать и зимой. Главное — не откладывайте: вода разрушает фундамент быстрее, чем кажется.

Уточнения

Подвал - этаж здания с уровнем пола ниже уровня земли более чем на половину высоты помещений или первый подземный этаж.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый
Авто
Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый Аудио 
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Садоводство, цветоводство
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных Аудио 
Никакой рекламы: вот какой двигатель реально ходит дольше и ломается реже
Авто
Никакой рекламы: вот какой двигатель реально ходит дольше и ломается реже Аудио 
Популярное
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям

У медведя есть враг, который страшнее человека. Он приходит без предупреждения, не боится ни ружья, ни машины — и это вовсе не хищник из другого вида.

Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех
Берите с рук — не ошибётесь: проверенные бойцы, которым не страшны ни мороз, ни бездорожье
Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова
Никакой рекламы: вот какой двигатель реально ходит дольше и ломается реже
Кроссоверы до 30 тысяч км — а уже на вторичке: топ китайцев, от которых бегут
Легенда возвращается: новый мотор Honda уже называют лучшим в истории
Легенда возвращается: новый мотор Honda уже называют лучшим в истории
Последние материалы
Мертвая зона жизни: секрет выживания динозавров раскрыт
Он жил среди ледников — и скоро снова появится: древнего великана собирают по генам
Урожай не влезет в холодильник: клубника отблагодарит за простое народное средство
Гостиная и столовая в одной комнате — вот что обязательно нужно учесть
Твоя кожа знает, как бороться с солнцем — осталось не мешать ей
Простая тренировка, которая работает лучше модных методик — вот почему
Мода обнулилась: 7 пар, которые ты носила в детстве — и снова захочешь надеть
Худеешь — грустишь: связь, о которой не говорят в фитнес-клубах
Тося Чайкина раскрыла болезненную историю отношений: что скрывал её партнёр
Росатом возглавит проект первой АЭС в Казахстане — подробности сделки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.