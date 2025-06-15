Стены как бумага? Вот как спасти тишину в квартире без ремонта

2:44 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Слышите, как соседи спорят, будто сидят у вас на кухне? Или к вам регулярно "приходит" топот чужих детей? Если кажется, что стены в доме сделаны из бумаги — вы не одни. К счастью, даже без капитального ремонта можно улучшить звукоизоляцию. Вот шесть реальных способов, которые помогут сохранить душевное равновесие и хорошие отношения с соседями.

Фото: freepik by kroshka-nastya is licensed under https://www.freepik.com Шум в голове

Мебель как звуковой щит

Чем больше мебели — тем меньше шума. Особенно это актуально для комнат с высокой активностью: если у вас есть собака, дети или оба сразу, то плотно обставленная комната поможет избежать жалоб снизу. Лучше всего использовать мебель без ножек — диваны и шкафы, которые всей плоскостью стоят на полу, хорошо поглощают вибрации и звуки.

Ковер — простой, но действенный помощник

Толстый, пушистый ковер на полу способен существенно снизить уровень шума. Особенно он актуален в детской, где гремят игрушки и постоянно кто-то бегает. Чем больше площадь покрытия — тем эффективнее защита. Подойдут и плотные детские термоковрики.

Не шумите под спальней

Если вы хоть немного знаете планировку дома, можно сориентироваться, где у соседей спальни. Лучше не устраивать вечеринки и застолья в этих местах — негодование обеспечено. Гораздо разумнее собираться в кухне — там шум будет меньше беспокоить окружающих, ведь, как правило, кухни в многоэтажках располагаются друг над другом.

Что делать со стенами по бокам

Соседи могут раздражать не только снизу, но и сбоку. Границу между квартирами можно использовать грамотно — поставьте вдоль неё крупную мебель (например, гардероб или стеллаж). Не ставьте кровать изголовьем к общей стене. Если крупная мебель не влезает, помогут декоративные панели, массивные панно или даже отделка декоративным камнем.

Умный выбор места для кухонного гарнитура

Если стена кухни граничит с соседней квартирой — разместите вдоль неё гарнитур. Это создаст дополнительный звукоизоляционный слой. Особенно эффективно, если у вас угловая или П-образная кухня — постарайтесь задействовать как можно больше поверхности.

Потолок тоже можно "успокоить"

Если основная проблема — шум сверху, обратите внимание на акустические потолки. Минераловолокнистые плиты и звукоизолирующие мембраны хорошо справляются с голосами, звуками телевизора или инструментов. Да, топот они не заглушат, но для общего комфорта — это отличное решение. И дизайн потолка можно выбрать на любой вкус.

Уточнения

Звукоизоляция или шумоизоляция - снижение уровня шума, проникающего в помещения извне. Количественная мера звукоизоляции ограждающих конструкций выражается в децибелах.



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