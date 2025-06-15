Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туристы, трепещите! Юг Европы готовится к решающей битве – 15 июня назначен днём протеста
Тегеран рассматривает блокаду ключевого нефтяного маршрута
Ходьба под наклоном: простой трюк из TikTok, который заменяет спортзал
Продюсер раскрыл правду о скандале Фадеева и Глюкозы: кто действительно виноват?
Пышная, красивая — и бесполезная: вот почему ваша облепиха никогда не даст урожай
Максим Виторган обратился к израильской публике: что скрывается за отменой показов
Плати вдвое меньше за ЖКХ — 3 проверенных совета, которые скрывают от вас управляющие компании
Этот день недели поможет вам пройти без очередей в аэропорту
Настоящая итальянская лазанья: шедевр за 30 минут без истерик и трёх раковин грязной посуды

Стены как бумага? Вот как спасти тишину в квартире без ремонта

2:44
Недвижимость

Слышите, как соседи спорят, будто сидят у вас на кухне? Или к вам регулярно "приходит" топот чужих детей? Если кажется, что стены в доме сделаны из бумаги — вы не одни. К счастью, даже без капитального ремонта можно улучшить звукоизоляцию. Вот шесть реальных способов, которые помогут сохранить душевное равновесие и хорошие отношения с соседями.

Шум в голове
Фото: freepik by kroshka-nastya is licensed under https://www.freepik.com
Шум в голове

Мебель как звуковой щит

Чем больше мебели — тем меньше шума. Особенно это актуально для комнат с высокой активностью: если у вас есть собака, дети или оба сразу, то плотно обставленная комната поможет избежать жалоб снизу. Лучше всего использовать мебель без ножек — диваны и шкафы, которые всей плоскостью стоят на полу, хорошо поглощают вибрации и звуки.

Ковер — простой, но действенный помощник

Толстый, пушистый ковер на полу способен существенно снизить уровень шума. Особенно он актуален в детской, где гремят игрушки и постоянно кто-то бегает. Чем больше площадь покрытия — тем эффективнее защита. Подойдут и плотные детские термоковрики.

Не шумите под спальней

Если вы хоть немного знаете планировку дома, можно сориентироваться, где у соседей спальни. Лучше не устраивать вечеринки и застолья в этих местах — негодование обеспечено. Гораздо разумнее собираться в кухне — там шум будет меньше беспокоить окружающих, ведь, как правило, кухни в многоэтажках располагаются друг над другом.

Что делать со стенами по бокам

Соседи могут раздражать не только снизу, но и сбоку. Границу между квартирами можно использовать грамотно — поставьте вдоль неё крупную мебель (например, гардероб или стеллаж). Не ставьте кровать изголовьем к общей стене. Если крупная мебель не влезает, помогут декоративные панели, массивные панно или даже отделка декоративным камнем.

Умный выбор места для кухонного гарнитура

Если стена кухни граничит с соседней квартирой — разместите вдоль неё гарнитур. Это создаст дополнительный звукоизоляционный слой. Особенно эффективно, если у вас угловая или П-образная кухня — постарайтесь задействовать как можно больше поверхности.

Потолок тоже можно "успокоить"

Если основная проблема — шум сверху, обратите внимание на акустические потолки. Минераловолокнистые плиты и звукоизолирующие мембраны хорошо справляются с голосами, звуками телевизора или инструментов. Да, топот они не заглушат, но для общего комфорта — это отличное решение. И дизайн потолка можно выбрать на любой вкус.

Уточнения

Звукоизоляция или шумоизоляция - снижение уровня шума, проникающего в помещения извне. Количественная мера звукоизоляции ограждающих конструкций выражается в децибелах.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
SHAMAN не один: Дима Билан присоединится к Интервидению в неожиданной роли
Шоу-бизнес
SHAMAN не один: Дима Билан присоединится к Интервидению в неожиданной роли Аудио 
Они нападают тихо и точно: акулы не могут защититься от этого врага
Домашние животные
Они нападают тихо и точно: акулы не могут защититься от этого врага Аудио 
Популярное
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям

У медведя есть враг, который страшнее человека. Он приходит без предупреждения, не боится ни ружья, ни машины — и это вовсе не хищник из другого вида.

Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех
Берите с рук — не ошибётесь: проверенные бойцы, которым не страшны ни мороз, ни бездорожье
Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова
Никакой рекламы: вот какой двигатель реально ходит дольше и ломается реже
Кроссоверы до 30 тысяч км — а уже на вторичке: топ китайцев, от которых бегут
Легенда возвращается: новый мотор Honda уже называют лучшим в истории
Легенда возвращается: новый мотор Honda уже называют лучшим в истории
Последние материалы
Максим Виторган обратился к израильской публике: что скрывается за отменой показов
Ртутная бомба замедленного действия: судьба Арктики и мира предрешена
Стены как бумага? Вот как спасти тишину в квартире без ремонта
Не ждите забывчивости: деменция шифруется в простых фразах
Эта рыба содержит ртуть и мышьяк — а её продолжают подавать детям в школах и садах
Такси, одиночество и 100 долларов: как Анна Asti выживала в начале пути к славе — пугающие воспоминания звезды
Не запрет, а лазейка: как некоторые водители с похмелья уходят от наказания
Больше не позор из нулевых: капри официально в моде, и вот как их носить
Дизайн-провал 2025: 5 вещей, которые превращают дом мечты в сплошное разочарование
Этот гаджет может обернуться штрафом — и не только
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.