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Загородный отдых стал роскошью: цены выросли на 14%, и вот почему

2:15
Недвижимость

Кто бы мог подумать, что отдых за городом станет почти роскошью? За последний год краткосрочная аренда загородных домов в России выросла в цене на целых 14%. Причём есть регионы, где ставки взлетели особенно сильно — и это совсем не Москва.

"Переезд" изображен на календаре рядом с небольшим деревянным домиком
Фото: Flickr by alanharder.ca, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
"Переезд" изображен на календаре рядом с небольшим деревянным домиком

Где дороже всего арендовать дом

Наибольшие среднесуточные расценки на аренду загородных домов зафиксированы на Дальнем Востоке:

  • Камчатка — 28 тыс. рублей в сутки.
  • Приморский край — 21 тыс. рублей в сутки.

Такие суммы объясняются дефицитом предложений и уникальной природой, которая привлекает туристов даже при высоких ценах.

Где арендные ставки "взорвались"

Максимальный рост зафиксирован в:

  • Костромской области — +35%.
  • Владимирской области — +34%.
  • Ивановской области — +33%.

Это говорит о растущем интересе к локациям, которые ранее не считались "топовыми" для отдыха.

Где цены почти не изменились

Минимальные изменения наблюдаются в:

  • Оренбургской области.
  • Астраханской области.
  • Ульяновской области.

В этих регионах рост составил всего 2%.

Московская область — как изменились цены

По словам Елены Чегодаевой, руководителя аналитического отдела "НДВсупермаркет недвижимости", за год аренда загородных домов в Подмосковье выросла на 10-20% — всё зависит от расстояния до МКАД, состояния дома и локации.

Сейчас аренда домов в радиусе до 50 км от Москвы составляет от 100 до 400 тыс. рублей в месяц.

Почему так подорожало

Спрос на аренду летом традиционно высок, но в последние годы его дополнительно стимулируют:

  • Сложности с выездом за границу.
  • Увеличение числа удалёнщиков.
  • Рост ставок по ипотеке — покупка становится менее доступной.

Чегодаева уточняет, что объём предложений в радиусе до 80 км от МКАД — около 2 тыс. объектов. Спрос при этом вырос на 20-25% по сравнению с прошлым годом.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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