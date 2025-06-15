Загородный отдых стал роскошью: цены выросли на 14%, и вот почему

Кто бы мог подумать, что отдых за городом станет почти роскошью? За последний год краткосрочная аренда загородных домов в России выросла в цене на целых 14%. Причём есть регионы, где ставки взлетели особенно сильно — и это совсем не Москва.
Наибольшие среднесуточные расценки на аренду загородных домов зафиксированы на Дальнем Востоке:
Такие суммы объясняются дефицитом предложений и уникальной природой, которая привлекает туристов даже при высоких ценах.
Максимальный рост зафиксирован в:
Это говорит о растущем интересе к локациям, которые ранее не считались "топовыми" для отдыха.
Минимальные изменения наблюдаются в:
В этих регионах рост составил всего 2%.
По словам Елены Чегодаевой, руководителя аналитического отдела "НДВсупермаркет недвижимости", за год аренда загородных домов в Подмосковье выросла на 10-20% — всё зависит от расстояния до МКАД, состояния дома и локации.
Сейчас аренда домов в радиусе до 50 км от Москвы составляет от 100 до 400 тыс. рублей в месяц.
Спрос на аренду летом традиционно высок, но в последние годы его дополнительно стимулируют:
Чегодаева уточняет, что объём предложений в радиусе до 80 км от МКАД — около 2 тыс. объектов. Спрос при этом вырос на 20-25% по сравнению с прошлым годом.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
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