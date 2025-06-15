Мосты, дома и километры сетей: что творится в Вологодской области

2:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Сейчас в Вологодской области происходит то, что многие регионы только планируют: масштабное обновление инфраструктуры, активная застройка и реформы в сфере ЖКХ. Причём не просто на бумаге — результаты уже наглядны.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Строительство

Масштабы, которых раньше не было

В начале 2025 года на территории региона одновременно строится 800 объектов. Впервые в истории области! Это не только жилые дома, но и коммерческие, а также крупные инфраструктурные проекты. План на год — 535 тыс. кв. м жилья, но, как и в прошлом, планируют превысить: ввести не менее 667 тыс. кв. м.

Жильё с человеческим лицом

Особое внимание — социальной направленности проектов. Новые дома строятся не просто так, а для тех, кто действительно нуждается: участники СВО, многодетные семьи, врачи и педагоги.

ЖКХ: не просто латание дыр

За 2024 год в регионе вложили 6 млрд рублей в модернизацию коммунальной инфраструктуры. Результаты: 85 обновлённых объектов, почти 180 км заменённых сетей. В 2025 году сумма увеличится до 7,5 млрд. Уже известно, что заменят ещё 186,4 км сетей и проведут работы на 67 объектах.

"Средства выделяются, сети меняются, котельные обновляются. Работы много, но команда губернатора активно ею занимается — и это, безусловно, плюс", — отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Новые дороги и мосты — уже не мечта

Отдельная тема совещания — транспорт. Обсудили развитие трассы М-8 "Холмогоры" и строительство нового мостового перехода через Вологду в створе улицы Некрасова. Также — Западный подъезд к городу.

Обновление общественного транспорта: уже в пути

В прошлом году за счёт инфраструктурных кредитов удалось обновить подвижной состав: 65 новых автобусов, 20 троллейбусов из Санкт-Петербурга -и ещё 62 автобуса для муниципалитетов. В этом году планируют добавить ещё 91 единицу транспорта.

Поддержка есть — развитие будет

В завершение совещания губернатор Георгий Филимонов поблагодарил федеральные власти за внимание и поддержку региональных инициатив:

"Диалог с федеральным центром конструктивный, и это помогает двигаться быстрее и увереннее", — подчеркнул он.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.



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