Люстра, которая живёт по вашим правилам: дизайнерское освещение без лишних заморочек

Зачем ломать голову над выбором люстры, если можно собрать идеальный светильник как конструктор? Забудьте о шаблонах: теперь ваш свет будет работать не просто на освещение, а на стиль, атмосферу и настроение. Именно это предлагает серия модульных светильников APRIORI от Arlight — решение для тех, кто хочет большего, чем просто лампочку под потолком.
Что если осветительный прибор станет частью дизайна, а не просто техникой? С APRIORI вы больше не выбираете из готовых вариантов — вы создаёте свой. Серия предлагает радиусные и прямые треки, которые можно соединять в кольца, овалы, волны или строгую геометрию.
На эти треки — как на рельсы — устанавливаются различные светильники: от лаконичных спотов до эффектных шаров. Всё перемещается и настраивается, как вам угодно. Хотите поменять акценты? Просто передвиньте элемент — не нужны ни провода, ни перфоратор.
Внешность — не всё. Внутри APRIORI — прочный алюминий с гальванизированной латунью. Окислений не будет, ухода практически не требует. А свет — регулируемый: тёплый или нейтральный, в зависимости от задачи. Работают светильники на безопасном напряжении 48 В.
1. Парящие шары на радиусных треках
Три уровня, лёгкость и движение. Подходит для просторных помещений с высокими потолками — создаёт эффект невесомости и игривости.
2. Архитектурная геометрия с прямыми линиями
Минимализм и хай-тек оценят чёткие линии, перекрёстки и лампы разной формы. Это не просто свет — это арт-объект.
3. Сдержанный овал с динамикой
Классическая овальная форма и спокойные формы ламп — для тех, кто ценит умеренность, но не скуку.
4. Лофт с золотом
Прямые линии и симметрия плюс золотистая фурнитура — в меру дерзко, в меру изысканно. Отлично для лофта, неоклассики и современных интерьеров.
Вам больше не нужно искать ту самую люстру. Теперь вы сами её создаёте.
Лю́стра — подвесной потолочный светильник для создания бестеневого, в отличие от точечного источника, освещения помещений. Размеры люстры (расстояние между отдельными точечными источниками) и количество точечных источников света в ней определяют равномерность освещения. Изначально в качестве источника света использовались свечи, сегодня чаще всего лампы накаливания, люминесцентные лампы и светодиодные лампы.
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