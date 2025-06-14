Зеркало напротив окна — и квартира уже не та: магия начинается с отражения

Если солнечный свет в вашем доме — редкий гость, возможно, дело не в погоде, а в обстановке. Есть проверенные способы, как буквально "впустить солнце" в комнату — без ремонта и огромных вложений.
Фото: unsplash.com by Patrick Perkins is licensed under Free to use under the Unsplash License
Квартира
Используйте отражающие оттенки Светлые стены и потолки — не просто модно, а стратегически грамотно. Белый, молочный, песочный, светло-серый — такие цвета отражают свет, а не поглощают его. Особенно если использовать глянцевую или полуглянцевую краску. То же касается пола: бледное дерево, светлая плитка или полированный бетон усиливают эффект.
Не прячьте окна Плотные шторы и темные жалюзи съедают дневной свет, даже если открыты. Вместо них — легкие ткани: вуаль, лен, органза. Хотите уединения? Сочетайте прозрачные дневные шторы с вечерними плотными панелями или выберите бамбуковые жалюзи, которые не перекрывают свет полностью.
Добавьте зеркала и блеск Зеркало напротив окна удваивает количество света в комнате. Плюс — визуально расширяет пространство. Хромированные рамы, стеклянные элементы мебели и глянцевые вазы — всё это работает на вашу светлую сторону.
Удалите всё лишнее Перегородки и громоздкая мебель мешают свету проникать вглубь квартиры. Если есть возможность — замените двери на стеклянные панели. Уберите лишние тумбы и декор, которые отбрасывают тень. Свобода в интерьере = свобода для солнечных лучей.
Следите за окнами Грязные стёкла могут уменьшить поток света до 30%. Регулярная чистка внутри и снаружи — обязательна. Если делаете ремонт, выбирайте оконные рамы светлого цвета и с узким профилем. Они визуально увеличивают проём и не съедают свет.
Уточнения
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.