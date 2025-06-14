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Сковорода не прощает ошибок — особенно таких простых

1:43
Недвижимость

Антипригарная сковорода — это не просто кухонный аксессуар, а настоящий помощник в быту. Но чтобы она служила долго и не теряла свои волшебные свойства, за ней нужно правильно ухаживать.

Сковорода
Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сковорода

Многие ошибочно считают, что такие сковороды не требуют особого внимания. На самом деле, одно неосторожное движение — и антипригарный слой испорчен навсегда. Ни металлических щёток, ни резких перепадов температуры — только мягкий подход.

Что нужно подготовить:

  • мягкое моющее средство,
  • тёплая вода,
  • губка без абразива,
  • сухое полотенце,
  • пищевая сода (если загрязнение серьёзное).

Пошаговая чистка без вреда для покрытия

  1. Дайте остыть. Никогда не мойте сковороду сразу после готовки. Контакт с холодной водой может деформировать металл.
  2. Нанесите моющее средство. Распределите его по поверхности, не экономьте — пусть пенится.
  3. Мягкая чистка. Возьмите губку или мягкую ткань и аккуратно протрите сковороду. Не используйте металлические щётки и абразивы — они безжалостны к антипригарному покрытию.
  4. Смойте тёплой водой. Убедитесь, что не осталось моющего средства. Остатки могут повредить покрытие при нагреве.
  5. Высушите. Или дайте стечь воде самостоятельно, или протрите полотенцем. Не храните влажной — так появляется ржавчина.

А если загрязнение сильное

Насыпьте немного пищевой соды, добавьте каплю воды и аккуратно протрите смесью загрязнённый участок. Это поможет избавиться от застарелых пятен без риска для покрытия.

Уточнения

Сковорода́ — посуда для (в основном) жарки (жарения), тушения, выпекания и разогрева пищи.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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