Сковорода не прощает ошибок — особенно таких простых

Антипригарная сковорода — это не просто кухонный аксессуар, а настоящий помощник в быту. Но чтобы она служила долго и не теряла свои волшебные свойства, за ней нужно правильно ухаживать.
Многие ошибочно считают, что такие сковороды не требуют особого внимания. На самом деле, одно неосторожное движение — и антипригарный слой испорчен навсегда. Ни металлических щёток, ни резких перепадов температуры — только мягкий подход.
Что нужно подготовить:
Насыпьте немного пищевой соды, добавьте каплю воды и аккуратно протрите смесью загрязнённый участок. Это поможет избавиться от застарелых пятен без риска для покрытия.
Сковорода́ — посуда для (в основном) жарки (жарения), тушения, выпекания и разогрева пищи.
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