Кухонный жир, трепещи: один лимон и ложка спирта творят чудеса

Наверняка вы сталкивались с этим: липкая плёнка на кухонных шкафах, жирные отпечатки на плите, а никакое покупное средство не помогает. Появляется желание либо сдаться, либо устроить химическую атаку. Но есть решение куда проще — и оно уже у вас под рукой.
Жировые отложения на кухонных поверхностях не просто портят вид — они становятся настоящим магнитом для пыли, бактерий и запахов. Особенно часто страдают участки над плитой, дверцы шкафов и бытовая техника. Но не стоит тратить деньги на агрессивные чистящие средства. Всё, что нужно — это три простых ингредиента и пять минут времени.
Для приготовления домашнего состава вам понадобится:
Если используете чистый спирт — лучше немного разбавить его. Если берёте водку или аналог — просто смешайте компоненты.
Результат? Чисто, без запаха и без повреждений покрытия. Работает на шкафах, столешницах, духовках и плитах.
Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
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