Кухонный жир, трепещи: один лимон и ложка спирта творят чудеса

1:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Наверняка вы сталкивались с этим: липкая плёнка на кухонных шкафах, жирные отпечатки на плите, а никакое покупное средство не помогает. Появляется желание либо сдаться, либо устроить химическую атаку. Но есть решение куда проще — и оно уже у вас под рукой.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Духовка

Жир — не приговор

Жировые отложения на кухонных поверхностях не просто портят вид — они становятся настоящим магнитом для пыли, бактерий и запахов. Особенно часто страдают участки над плитой, дверцы шкафов и бытовая техника. Но не стоит тратить деньги на агрессивные чистящие средства. Всё, что нужно — это три простых ингредиента и пять минут времени.

Микс, который работает

Для приготовления домашнего состава вам понадобится:

2 ст. ложки спирта (подойдёт любой напиток крепостью от 40%)

1 ст. ложка воды

1 ч. ложка моющего средства (любого: от средства для посуды до жидкого мыла)

Если используете чистый спирт — лучше немного разбавить его. Если берёте водку или аналог — просто смешайте компоненты.

Как использовать

Перелейте состав в пульверизатор или нанесите губкой.

Распределите по загрязнённой поверхности.

Подождите 5 минут.

Протрите сухой тряпкой, периодически ополаскивая её водой.

Результат? Чисто, без запаха и без повреждений покрытия. Работает на шкафах, столешницах, духовках и плитах.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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