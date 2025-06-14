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Лимон, паста и немного магии: как обычный фрукт спасает вашу стиральную машину

1:52
Недвижимость

Когда последний раз вы чистили стиральную машину? Если ответ — "никогда" или "давно", пора это исправить. Ведь даже самая современная техника не может самоочищаться, как бы нам того ни хотелось. Загрязнения, плесень и накипь накапливаются внутри и портят не только запах белья, но и сокращают срок службы устройства.

стиральная машина
Фото: Freepik by Designed by Freepik
стиральная машина

Забудьте про уксус: есть решения лучше

Да, уксус — классика. Но что, если на вашей кухне уже есть более эффективные и приятные по запаху помощники? Представляем три способа, которые по-настоящему работают.

1. Лимон + зубная паста

Разрежьте лимон пополам и намажьте одну из половинок зубной пастой. Этот дуэт не просто ароматен, а ещё и работает как натуральный очиститель. Лимон растворяет накипь, а паста усиливает эффект. Поместите лимон прямо в барабан и добавьте немного пасты на внутреннюю сторону дверцы.

2. Пищевая сода + уксус

Старый добрый лайфхак. Отогните резиновую прокладку машинки, посыпьте её содой и аккуратно полейте уксусом. Смесь начнёт шипеть и удалит грязь из самых труднодоступных мест — особенно важно для удаления плесени и запахов.

3. Таблетки для посудомоечной машины

Неожиданно? Зато эффективно. Положите две таблетки в пустой барабан и запустите цикл стирки на 60 градусах в режиме хлопка. Таблетки отлично справляются с жировыми отложениями и накипью, возвращая барабану чистоту и блеск.

Регулярная очистка стиральной машины — это простая привычка, которая избавит вас от многих проблем. Ваша одежда будет пахнуть свежестью, а техника прослужит дольше.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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