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Скучный потолок? 5 идей, которые сделают его изюминкой интерьера

2:26
Недвижимость

Традиционная белая покраска потолка — это скучно! Почему бы не превратить его в яркий акцент, который задаст настроение всему пространству? Мы собрали для вас простые, но эффектные способы обновить потолок без масштабного ремонта.

Натяжной потолок в квартире
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Натяжной потолок в квартире

1. Обои с узором — мгновенное преображение

Остатки обоев с выразительным рисунком — отличный материал для создания стильного потолка. Геометрические принты, цветочные орнаменты или абстракция добавят глубину и визуально изменят пропорции комнаты. Для надёжности используйте клей для тяжёлых обоев, особенно если потолок неровный. Этот вариант отлично подойдёт для спальни или гостиной, создавая атмосферу уюта.

2. Тканевые драпировки — романтика и уют

Лёгкие ткани, такие как шифон, лён или органза, превратят потолок в воздушный шатёр. Закрепите их складками с помощью степлера или двустороннего скотча. Этот приём особенно хорош для детских комнат или спален — он создаёт ощущение защищённости и тепла.

3. Деревянные панели — природный шарм

Старые доски, фанера или даже деревянные поддоны могут стать основой для стильного потолочного покрытия. Покрасьте их в белый, пастельные или натуральные оттенки, а для долговечности покройте лаком. Такое решение идеально для кухни, загородного дома или веранды, добавляя интерьеру уют и экологичность.

4. Трафареты — просто и эффектно

Если хочется узорчатого потолка, но без сложных работ, воспользуйтесь трафаретами. Выберите геометрические фигуры, звёзды, волны или флористические мотивы и нанесите их контрастной краской. Чтобы линии были чёткими, используйте малярный скотч. Этот способ подходит для любых помещений и позволяет легко обновлять дизайн.

5. Зеркальные вставки — иллюзия простора

Зеркальные плитки или панели на потолке не только выглядят стильно, но и визуально увеличивают пространство, отражая свет. Этот вариант особенно хорош для маленьких комнат, ванных или прихожих. Для монтажа используйте специальный клей, чтобы избежать падения элементов.

Уточнения

Потоло́к — нижняя часть ограждающей конструкции, ограничивающая помещение сверху. Потолок может быть непосредственно нижней частью перекрытия или покрытия, либо подвесным — образованным особыми конструктивными элементами. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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