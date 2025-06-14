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Уксус, лимон или сода? Лучшие способы очистки чайника от накипи

1:39
Недвижимость

Со временем на стенках чайника образуется известковый налет, который может быть белым, желтоватым или даже розовым. Его оттенок зависит от содержания солей кальция и магния в воде.

Чистка чайника
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Чистка чайника

Эксперты предупреждают, что это не просто безобидный осадок — он ускоряет размножение бактерий и может вывести технику из строя.

Натуральные растворители против накипи

Механическая чистка губкой помогает лишь поверхностно, поэтому лучше использовать натуральные растворители. Хотя соляная кислота эффективна, она слишком агрессивна для чайников. Вместо нее стоит выбрать уксус или лимонную кислоту — они справляются даже с застарелыми отложениями.

Способ 1: Очистка уксусом

Для удаления накипи смешайте воду и уксус в равных пропорциях, залейте в чайник и прокипятите. Если налет слишком плотный, можно использовать неразбавленный уксус. После кипячения оставьте раствор на 30-60 минут, затем тщательно промойте чайник.

Способ 2: Лимонная кислота для деликатной очистки

Разведите 1-2 столовые ложки лимонной кислоты в литре воды, вскипятите и оставьте на час. Этот метод особенно хорош для электрочайников, так как не оставляет резкого запаха.

Способ 3: Очистка свежим лимоном

Нарежьте лимон дольками, залейте водой и прокипятите. Оставьте на 30-40 минут, затем повторите процесс для усиления эффекта. Лимон не только удаляет налет, но и придает приятный аромат.

Уточнения

Ча́йник — полое изделие (сосуд) различной формы с крышкой, ручкой и носиком (также существуют чайники без носика), предназначенное для кипячения воды и заваривания чая.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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