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Как избавиться от муравьёв без химии: метод, который работает уже более ста лет

1:45
Недвижимость

Хотя современные инсектициды эффективны, они часто дороги и токсичны. Старинные рецепты предлагают более безопасную альтернативу — борную кислоту. Этот белый порошок, добываемый из природных источников, действует медленно, но верно, уничтожая всю колонию.

Муравьи
Фото: bmcecol.biomedcentral.com by author, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Муравьи

В отличие от буры (тетрабората натрия), которая более агрессивна, борная кислота подходит для использования в жилых помещениях, сохраняя при этом смертоносный для муравьев эффект.

Гениальный механизм действия: почему это работает

Секрет успеха кроется в уникальном способе распространения яда. Смешав 1 чайную ложку борной кислоты с 2 чайными ложками меда или сахара и небольшим количеством воды, вы создаете приманку, которую муравьи не могут игнорировать.

Рабочие особи несут отравленное "лакомство" в сердце колонии — к матке и личинкам. Постепенно яд распространяется по всей популяции, приводя к ее полному уничтожению. Первые результаты видны уже через несколько дней, хотя для полной победы может потребоваться 2-3 недели.

Как правильно сделать и разместить ловушки

Безопасность — главный принцип при работе с борной кислотой. Лучше всего помещать приманку в небольшие пластиковые контейнеры с проделанными отверстиями (подойдут крышки от бутылок или пустые баночки из-под таблеток). Такие ловушки следует расставлять вдоль муравьиных троп, но в местах, недоступных для детей и домашних животных.

Для максимальной эффективности регулярно обновляйте приманку — раз в 5-7 дней, пока не перестанете замечать муравьев.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых. Являются общественными насекомыми, образующими 3 касты: самки, самцы и рабочие особи. Самки и самцы крылатые, рабочие особи — бескрылые. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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