Как избавиться от муравьёв без химии: метод, который работает уже более ста лет

Хотя современные инсектициды эффективны, они часто дороги и токсичны. Старинные рецепты предлагают более безопасную альтернативу — борную кислоту. Этот белый порошок, добываемый из природных источников, действует медленно, но верно, уничтожая всю колонию.
В отличие от буры (тетрабората натрия), которая более агрессивна, борная кислота подходит для использования в жилых помещениях, сохраняя при этом смертоносный для муравьев эффект.
Секрет успеха кроется в уникальном способе распространения яда. Смешав 1 чайную ложку борной кислоты с 2 чайными ложками меда или сахара и небольшим количеством воды, вы создаете приманку, которую муравьи не могут игнорировать.
Рабочие особи несут отравленное "лакомство" в сердце колонии — к матке и личинкам. Постепенно яд распространяется по всей популяции, приводя к ее полному уничтожению. Первые результаты видны уже через несколько дней, хотя для полной победы может потребоваться 2-3 недели.
Безопасность — главный принцип при работе с борной кислотой. Лучше всего помещать приманку в небольшие пластиковые контейнеры с проделанными отверстиями (подойдут крышки от бутылок или пустые баночки из-под таблеток). Такие ловушки следует расставлять вдоль муравьиных троп, но в местах, недоступных для детей и домашних животных.
Для максимальной эффективности регулярно обновляйте приманку — раз в 5-7 дней, пока не перестанете замечать муравьев.
Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых. Являются общественными насекомыми, образующими 3 касты: самки, самцы и рабочие особи. Самки и самцы крылатые, рабочие особи — бескрылые.
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