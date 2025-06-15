Дизайн-провал 2025: 5 вещей, которые превращают дом мечты в сплошное разочарование

3:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В 2025 году российский рынок дизайна интерьеров демонстрирует значительный рост. Люди все чаще вкладывают средства в свои дома, стремясь создать уютные и уникальные пространства. Однако даже при больших бюджетах и вдохновении из социальных сетей многие проекты не оправдывают ожиданий, а иногда даже вызывают дискомфорт.

Фото: unsplash.com by Patrick Perkins is licensed under Free to use under the Unsplash License Квартира

Екатерина Волохова, признанный дизайнер интерьеров и почетный член Международной академии современного искусства, выделяет пять распространенных ошибок, которые могут испортить даже самые амбициозные проекты, пишет Газета.Ru.

Первая ошибка — копирование дизайнерских решений из журналов. Это часто приводит к тому, что пространство перестает соответствовать реальным потребностям его обитателей. Например, огромный диван в маленькой гостиной или кухонный остров, который мешает свободному доступу к бытовой технике, могут сделать дом неудобным и некомфортным. Перед тем как приобрести мебель или декор, важно подумать, как эти элементы будут использоваться в повседневной жизни. Вторая ошибка — следование последним модным трендам. Погоня за новинками может привести к созданию интерьера, который быстро устареет и потеряет свою индивидуальность. Вместо этого лучше найти свой уникальный стиль, который будет отражать характер и образ жизни, и гармонично сочетать его с современными акцентами. Третья ошибка — недостаточное внимание к освещению. Часто люди ограничиваются одной люстрой в центре потолка и парой торшеров, что создает глубокие тени и визуально "сжимает" пространство. Холодный белый свет без возможности регулировки также может сделать интерьер холодным и неуютным. Для создания комфортной атмосферы важно продумать многоуровневое освещение, включающее общий, акцентный и декоративный свет. Использование теплых и холодных оттенков, а также диммеров, поможет создать уютную и гармоничную обстановку. Четвертая ошибка — несоответствие размеров мебели и пространства. Например, массивный шкаф в маленькой спальне или миниатюрный коврик под огромным диваном могут нарушить визуальную гармонию. Перед покупкой мебели необходимо тщательно измерить помещение, составить план расстановки и использовать технологии виртуальной реальности для предварительной визуализации. Пятая ошибка — отсутствие единой концепции в интерьере. Если пространство не имеет четкой идеи, цвета, материала или стиля, оно будет казаться хаотичным и лишенным целостности. Для создания гармоничного интерьера важно определить основные цветовые гаммы, материалы и стилистическое направление, а затем подбирать каждую деталь в соответствии с этой концепцией.

Таким образом, чтобы создать интерьер, который будет радовать своим видом и комфортом на долгие годы, необходимо тщательно продумать все детали, избежать вышеперечисленных ошибок и следовать принципам гармонии и функциональности. Только так можно добиться пространства, которое будет отражать индивидуальность и стиль его владельца.

"Избегайте этих пяти ловушек: не ставьте форму выше функции, не гонитесь слепо за модой, уделите свету максимум внимания, тщательно подбирайте масштаб и придерживайтесь единой концепции. Тогда интерьер будет по-настоящему жить и вдохновлять", — заключила дизайнер.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект.



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