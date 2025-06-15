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Слишком сладко: почему за низкой ценой на квартиру скрывается горькая правда – будьте бдительны

Недвижимость

При выборе жилья большинство людей ориентируются на фотографии и цену. Локация обычно уже выбрана, поэтому основное внимание уделяется внешнему виду объекта и его стоимости. Часто низкая цена воспринимается как удача, но для опытного риелтора это может быть тревожным сигналом.

Покупка квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Покупка квартиры

Владимир Белолипцев, аттестованный риелтор-эксперт и представитель гильдии риелторов Москвы, рассказал, что низкая цена может указывать на то, что продается не вся квартира, а только доля в ней. Это может происходить, когда наследники не могут договориться и один из них пытается продать свою часть. Покупатель, ищущий полноценную квартиру, может быть неприятно удивлен, обнаружив, что речь идет лишь о доле.

Иногда за привлекательной ценой скрывается легенда о срочном переезде или смене места жительства. Однако за такими историями могут скрываться неурегулированные наследственные вопросы. Продавец может знать о других потенциальных наследниках, которые пока не заявили о своих правах. В результате покупателя могут ждать затяжные судебные разбирательства, стресс и финансовые потери, предупреждает Газета.Ru.

Бывают и более опасные ситуации, добавил эксперт. Заниженная цена может быть признаком мошенничества. Продавец может находиться под влиянием третьих лиц или не до конца понимать суть сделки, особенно если речь идет о пожилых людях или людях в трудной жизненной ситуации. Мошенники могут использовать различные схемы, чтобы обмануть покупателя. Например, недавно был раскрыт случай, когда квартира продавалась по рыночной цене, но благодаря вмешательству специалистов удалось выявить мошенничество и спасти собственника.

Иногда привлекательная цена может быть связана с объективными факторами, о которых покупатель может не знать. Например, рядом с домом могут начать строить дорогу, эстакаду или мост. Человек покупает квартиру без помощи риелтора, а через месяц сталкивается с шумом, пылью и строительным забором.

Фразы вроде "срочная продажа", "торг на осмотре" и "снижение цены" не всегда означают уникальные возможности. Чаще всего это свидетельствует об отсутствии профессионального подхода к продаже. Продавец может не знать, как правильно оценить свой объект.

"Но чаще такие объявления — это либо завуалированная попытка скрыть проблемы с документами, незаконную перепланировку, либо повторюсь сложная наследственная история, о которой пока не знает ни нотариус, ни суд, ни покупатель", — сказал Белолипцев.

Любая заниженная цена должна насторожить. Перед покупкой жилья важно тщательно проверить все детали и доверять профессионалам. Особенно это важно при таких серьезных вложениях, как покупка недвижимости.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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