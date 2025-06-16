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Минус 100 тысяч к виду: эти детали делают даже дорогой ремонт бюджетным

2:04
Недвижимость

Даже самый дорогой ремонт может потерять весь шарм — из-за пары неудачных деталей. Комната кажется неуютной, будто сделана "на скорую руку", и это сразу бросается в глаза.

Эрмитаж
Фото: commons.wikimedia.org by Netelo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Эрмитаж

Разберёмся, какие элементы портят даже качественный интерьер — и что им можно противопоставить без глобальной переделки.

1. Глянцевый потолок — сомнительный блеск

На первый взгляд кажется, что он визуально вытягивает комнату. Но в реальности — только "съедает" высоту. Глянец часто бликует, акцентируя внимание не на том, что нужно. Альтернатива? Матовое полотно. Оно смотрится благороднее и не привлекает к себе лишнего внимания.

2. Пластиковый плинтус — самый заметный штрих

Многие недооценивают его влияние, а зря: дешёвый плинтус сразу выдаёт бюджетность ремонта. Замените на изделие из МДФ или шпонированного дерева — и комната моментально преобразится.

3. Уголки на окнах — как привет из 90-х

Пластиковые уголки на откосах давно устарели. Взамен лучше использовать декоративные панели из древесных волокон — они выглядят натуральнее и органичнее вписываются в современный интерьер.

4. Шнур между стеной и потолком — лишний акцент

Эта деталь "для красоты" встречается чаще, чем хотелось бы. На деле она дробит пространство. Гораздо эффектнее и чище смотрится теневой профиль — аккуратный и почти незаметный.

5. Избыток гипсокартона — перебор с фантазией

Арки, ступенчатые потолки, перегородки — всё это было в моде лет 15 назад. Сегодня же минимализм уверенно побеждает. Чем проще линии, тем просторнее и современнее кажется помещение.

Интерьер состоит из мелочей, и именно они делают его либо стильным, либо удешевлённым. Внимание к деталям — главный союзник в ремонте, который не устареет через пару лет.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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